A prestação de contas ocorre a cada quadrimestre e permite que o Conselho Municipal de Saúde e a população acompanhem o que foi realizado - Divulgação

A prestação de contas ocorre a cada quadrimestre e permite que o Conselho Municipal de Saúde e a população acompanhem o que foi realizadoDivulgação

Publicado 30/09/2026 13:59

A Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo apresentou, na última segunda-feira (28), as ações e os resultados da pasta referentes ao segundo quadrimestre de 2026, período entre maio e agosto. A prestação de contas foi realizada durante audiência pública na Câmara Municipal e reuniu gestores, representantes do Conselho Municipal de Saúde e profissionais de diferentes áreas da rede.

A audiência foi conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Eduardo Feital. Também participaram da mesa Jandyra Rosa, vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde e representante dos usuários; Elca Machado, representante dos profissionais de saúde no conselho; e Andressa Freitas, presidente do Fundo Municipal de Saúde.

Setores apresentam relatórios

Durante a audiência, coordenadores e superintendentes detalharam dados e atividades desenvolvidas por diferentes setores da Secretaria de Saúde. Foram apresentados relatórios de Recursos Humanos, Fundo Municipal de Saúde, Controle e Avaliação, Regulação, Ouvidoria, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses e Atenção Primária.

A prestação de contas também contemplou as áreas de Equidade em Saúde, Odontologia, Atenção Especializada, Saúde Mental e Educação Permanente, além do programa Melhor em Casa.

Segundo a prefeitura, as audiências são realizadas a cada quadrimestre e incluem informações sobre a aplicação dos recursos, os serviços oferecidos e as ações executadas no período. O encontro também permite que integrantes do Conselho Municipal de Saúde façam questionamentos e acompanhem a execução das políticas públicas do município.

Secretário cita novo hospital

Na abertura, Eduardo Feital afirmou que pretende manter o diálogo com os integrantes do Conselho Municipal de Saúde. O secretário também mencionou a inauguração do novo Hospital Geral de Belford Roxo e destacou o trabalho das equipes durante a transferência dos pacientes das antigas instalações.

Feital afirmou ter acompanhado o atendimento durante o processo e agradeceu aos técnicos e profissionais de enfermagem envolvidos na mudança.

Conselho destaca acompanhamento

No encerramento, Jandyra Rosa ressaltou a importância da participação do conselho no acompanhamento das políticas públicas de saúde. Ela também agradeceu ao secretário pela condução da audiência.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas quadrimestral busca permitir que conselheiros e moradores acompanhem os resultados das diferentes áreas, a utilização dos recursos públicos e os serviços prestados pela rede municipal.