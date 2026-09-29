A cerimônia reuniu profissionais da Educação Infantil que participaram ao longo do ano letivo das atividades de formação continuada do Programa - Divulgação

A cerimônia reuniu profissionais da Educação Infantil que participaram ao longo do ano letivo das atividades de formação continuada do ProgramaDivulgação

Publicado 29/09/2026 12:53

A Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo (Semed) realizou, na última sexta-feira, a cerimônia de conclusão da formação de 378 professores da rede municipal pelo Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI). O evento aconteceu na Primeira Igreja Batista de Heliópolis e reuniu profissionais que participaram das atividades de formação continuada ao longo do ano letivo.

A cerimônia foi dividida em dois turnos e teve como tema “Leitura Que Encanta, História Que Transforma”. Familiares dos educadores acompanharam a programação, que também contou com apresentações de crianças matriculadas na rede municipal.

Formação voltada à primeira infância

O ProLEEI é uma iniciativa do Ministério da Educação desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, por meio do Departamento de Educação Infantil. A formação é direcionada aos professores dessa etapa do ensino e aborda práticas relacionadas à linguagem oral, à literatura, à leitura e à escrita na primeira infância.

Segundo a secretária municipal de Educação, Sheila Boechat, a conclusão do programa representa o encerramento de uma etapa de estudos e troca de experiências entre os profissionais. A cerimônia também teve a participação das secretárias especiais de Ensino Fernanda Romero e Luane Alves.

A diretora do Departamento de Educação Infantil, Júlia Lucena, destacou que a proposta da formação é trabalhar a leitura e a escrita sem deixar de considerar características próprias da infância, como brincadeiras, imaginação, perguntas e a descoberta do mundo.

Crianças participam da cerimônia

Alunos da Creche Municipal Álvaro Lisboa Braga e da Creche Municipal São Judas Tadeu, ambas localizadas em Heliópolis, participaram da abertura da formatura com apresentações culturais.

Durante a programação, também foram apresentadas experiências desenvolvidas por participantes do curso. Entre os trabalhos selecionados estavam “Mãos à Horta”, de Amanda Cíntia, da C.M. Pequenos Heróis Itaipu, e “Pequenos leitores, grandes guardiões do planeta: A literatura infantil como caminho para a conscientização ambiental”, de Cíntia Cristina da Encarnação, da C.M. São Judas.

Também foi apresentado o trabalho “Minha família na escola: quando eu acolho, eu transbordo”, desenvolvido por Katy Regina, da C.M. Prefeita Maria Lúcia Netto dos Santos.

Professores recebem certificados

As formadoras responsáveis pelo ProLEEI receberam placas de reconhecimento pelo trabalho realizado durante o período de formação.

A programação terminou com a entrega dos certificados aos professores. Pela manhã, oito turmas foram certificadas, totalizando 223 profissionais. No período da tarde, outras cinco turmas, com 155 participantes, receberam os certificados, chegando aos 378 educadores que concluíram a formação.