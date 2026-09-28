Complexo esportivo conta com academia climatizada, pista de caminhada, ciclovia, quadras e espaços de lazer para crianças - Divulgação

Complexo esportivo conta com academia climatizada, pista de caminhada, ciclovia, quadras e espaços de lazer para criançasDivulgação

Publicado 28/09/2026 16:55

A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, no último domingo (27), a Vila Olímpica de Nova Aurora, na Baixada Fluminense. O novo complexo reúne estruturas destinadas à prática de atividades físicas, esporte e lazer e passa a ser a terceira vila olímpica do município. A entrega contou com a presença de moradores, representantes do Executivo e vereadores.

A estrutura instalada em Nova Aurora dispõe de academia municipal climatizada, campo de grama sintética, quadra de areia, quadras poliesportivas, pista de caminhada e ciclovia. O espaço também conta com parquinho infantil, banheiros e área de convivência destinada aos moradores.

Durante a inauguração, a prefeita Mariana Canella, integrantes do governo municipal e moradores percorreram a pista do complexo. Também houve o descerramento da placa de inauguração e o corte da fita da academia municipal.

Com a entrega, Belford Roxo passa a contar com três vilas olímpicas. Além da unidade de Nova Aurora, há complexos na Piam e no Lote XV. O município também possui uma área de lazer no Jardim Gláucia, na localidade conhecida como Três Pontes, próximo ao limite com São João de Meriti.

Moradores conhecem nova estrutura

Segundo a prefeitura, o objetivo do espaço é oferecer opções gratuitas para atividades esportivas, lazer e convivência, atendendo principalmente moradores de Nova Aurora e de bairros próximos.

Durante o evento, Mariana Canella afirmou que a estrutura foi planejada para reunir diferentes atividades em um mesmo local. “O espaço foi construído com muito cuidado para os moradores de Nova Aurora e bairros adjacentes. Estou muito feliz”, declarou.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolfo Carvalho, também destacou a entrega do equipamento. Segundo ele, a nova estrutura deverá ser utilizada pelos moradores da região para a prática de atividades esportivas.

Moradora de Nova Aurora há 14 anos, Idê da Silva Cavalcante levou os netos Heitor, Alicia e Maitê para conhecer o parque. Ela contou que anteriormente havia uma praça no local e avaliou positivamente a transformação da área. “Agora ficou ótimo, pois as pessoas terão onde se divertir”, disse.

O vendedor João Carlos da Motta Oliveira, de 36 anos, que mora no bairro há três décadas, também esteve na inauguração. Ele afirmou que pretende utilizar a pista para retomar as caminhadas e destacou a ampliação das opções de lazer disponíveis aos moradores.

Além de representantes do governo municipal e do público, participaram da inauguração os vereadores Markinhos Gandra, Juninho do Pica-Pau, André Feijão e Rodrigo Gomes.