Espaço recebeu campo de grama sintética, quadra de areia, novos brinquedos para criançasDivulgação
Localizada na Estrada Aníbal da Mota, no Parque São José, a nova Academia Municipal oferece gratuitamente equipamentos para musculação e esteiras de indução destinadas a exercícios cardiorrespiratórios. De acordo com a prefeitura, os frequentadores também terão acompanhamento de profissionais de Educação Física.
No mesmo bairro, a Praça Mauá passou por uma revitalização completa. O espaço recebeu campo de grama sintética, quadra de areia, novos brinquedos para crianças, academia da terceira idade e uma área de convivência equipada com bancos e mesas.
Durante a entrega, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolfo Carvalho, destacou a ampliação dos equipamentos esportivos disponíveis no município. Também participaram da inauguração no Parque São José os vereadores Juninho Pica Pau e Anjinho, além de secretários municipais.
Após as intervenções, a área passou a contar com campo de grama sintética, quadra de areia, brinquedos infantis, academia da terceira idade, mesa de futmesa e espaço de convivência com bancos e mesas.
Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, a transformação do terreno faz parte das ações de recuperação de espaços públicos e ampliação das opções gratuitas de esporte e lazer para os moradores.
A prefeita Mariana Canella participou das entregas e afirmou que a administração pretende continuar ampliando os equipamentos públicos destinados à população, especialmente os espaços relacionados à prática esportiva e ao lazer.
Na inauguração da Praça do Vilar Novo, também estiveram presentes os vereadores André Feijão e Rodrigo Gomes, secretários municipais e moradores da região.
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