Espaço recebeu campo de grama sintética, quadra de areia, novos brinquedos para crianças - Divulgação

Espaço recebeu campo de grama sintética, quadra de areia, novos brinquedos para criançasDivulgação

Publicado 07/10/2026 09:04





Localizada na Estrada Aníbal da Mota, no Parque São José, a nova Academia Municipal oferece gratuitamente equipamentos para musculação e esteiras de indução destinadas a exercícios cardiorrespiratórios. De acordo com a prefeitura, os frequentadores também terão acompanhamento de profissionais de Educação Física.



No mesmo bairro, a Praça Mauá passou por uma revitalização completa. O espaço recebeu campo de grama sintética, quadra de areia, novos brinquedos para crianças, academia da terceira idade e uma área de convivência equipada com bancos e mesas.



Durante a entrega, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolfo Carvalho, destacou a ampliação dos equipamentos esportivos disponíveis no município. Também participaram da inauguração no Parque São José os vereadores Juninho Pica Pau e Anjinho, além de secretários municipais.

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou , no último fim de semana, três novos equipamentos públicos voltados ao esporte, lazer e convivência. No Parque São José, foram entregues a sexta Academia Municipal Climatizada da cidade e a revitalização da Praça Mauá. Já no Vilar Novo, uma nova praça foi construída em um terreno que, segundo o município, era utilizado anteriormente como ponto irregular de descarte de lixo. As inaugurações foram realizadas mesmo com a chuva e reuniram moradores das duas regiões.Localizada na Estrada Aníbal da Mota, no Parque São José, a nova Academia Municipal oferece gratuitamente equipamentos para musculação e esteiras de indução destinadas a exercícios cardiorrespiratórios. De acordo com a prefeitura, os frequentadores também terão acompanhamento de profissionais de Educação Física.No mesmo bairro, a Praça Mauá passou por uma revitalização completa. O espaço recebeu campo de grama sintética, quadra de areia, novos brinquedos para crianças, academia da terceira idade e uma área de convivência equipada com bancos e mesas.Durante a entrega, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodolfo Carvalho, destacou a ampliação dos equipamentos esportivos disponíveis no município. Também participaram da inauguração no Parque São José os vereadores Juninho Pica Pau e Anjinho, além de secretários municipais.

Praça onde era lixo

A programação de inaugurações foi encerrada no Vilar Novo, onde a prefeitura entregou uma nova praça na Avenida Joaquim da Costa Lima. Conforme informado pelo município, o terreno era anteriormente utilizado como ponto irregular para depósito de lixo e registrava presença de animais.



Após as intervenções, a área passou a contar com campo de grama sintética, quadra de areia, brinquedos infantis, academia da terceira idade, mesa de futmesa e espaço de convivência com bancos e mesas.



Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, a transformação do terreno faz parte das ações de recuperação de espaços públicos e ampliação das opções gratuitas de esporte e lazer para os moradores.



A prefeita Mariana Canella participou das entregas e afirmou que a administração pretende continuar ampliando os equipamentos públicos destinados à população, especialmente os espaços relacionados à prática esportiva e ao lazer.



Na inauguração da Praça do Vilar Novo, também estiveram presentes os vereadores André Feijão e Rodrigo Gomes, secretários municipais e moradores da região.