A prefeita Mariana Canella afirmou que o CQV Cooperativa é o segundo inaugurado no município - Divulgação

A prefeita Mariana Canella afirmou que o CQV Cooperativa é o segundo inaugurado no município Divulgação

Publicado 05/10/2026 15:04

Prefeitura de Belford Roxo inaugurou o Centro de Qualidade de Vida (CQV) Cooperativa, no bairro Jardim Limeira, na região do Wona. A unidade é a segunda desse tipo entregue no município em 2026 e concentra serviços de saúde, atividades físicas, qualificação profissional e opções de esporte e lazer. O primeiro CQV inaugurado neste ano fica em Andrade de Araújo.

O novo espaço, aberto desde a última sexta-feira, conta com uma policlínica que oferece atendimento médico e serviços de nutrição, psicologia e fisioterapia. A estrutura também abriga uma academia municipal e um Centro de Cursos Profissionalizantes, instalado pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Na área externa, em frente à unidade, foi construído um espaço de lazer com parquinho infantil, campo de grama sintética e quadra de areia. A proposta é que o complexo concentre diferentes serviços públicos para moradores da região.

Atendimento médico

A policlínica dispõe de cinco consultórios, farmácia, sala de triagem e enfermagem, além de espaços destinados aos atendimentos de nutrição, psicologia e fisioterapia. A estrutura inclui ainda laboratório, aparelho de raio-X, copa, banheiros e área administrativa.

Entre as especialidades disponíveis estão ortopedia, cardiologia, psiquiatria e endocrinologia. A unidade também oferece exames de ultrassonografia.

A recepção possui computadores, 24 assentos e painel eletrônico para organização dos atendimentos, com indicação do número da senha, setor e especialidade para a qual o paciente será encaminhado.

Durante a inauguração, a prefeita Mariana Canella afirmou que a implantação do segundo CQV busca ampliar a oferta desse tipo de serviço para outras regiões de Belford Roxo. Ela também destacou a presença de profissionais voltados à orientação de pessoas que buscam emagrecimento acompanhado e a possibilidade de realização de exercícios na academia municipal.

“Fizemos tudo com carinho. Inauguramos o CQV de Andrade Araújo, mas percebemos que o outro lado da cidade também precisava de um CQV e fizemos o da Cooperativa. Essa é mais uma conquista que valorizamos muito”, afirmou Mariana Canella.

Serviços de saúde

O secretário municipal de Saúde, Eduardo Feital, afirmou que a nova unidade integra os investimentos realizados pela prefeitura na rede municipal. Segundo ele, o Hospital Municipal, inaugurado recentemente, já realizou mais de cinco mil atendimentos.

“Estamos investindo muito na Saúde e este CQV é fundamental. Inauguramos recentemente o Hospital Municipal e mais de cinco mil pessoas já foram atendidas”, declarou Feital.

A cerimônia de inauguração também contou com a presença de vereadores, secretários municipais e outros representantes do governo. Representantes da prefeitura percorreram as instalações da unidade e a área externa destinada às atividades esportivas e de lazer.

Horário de funcionamento

Além dos atendimentos de saúde e da academia municipal, o CQV Cooperativa passa a contar com cursos profissionalizantes oferecidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. A prefeitura não detalhou, no material divulgado, quais cursos serão disponibilizados nem os critérios para participação. O Centro de Qualidade de Vida Cooperativa funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.