Ação irá se repetir toda última terça-feira de cada mês, sempre das 9h às 15h - Divugação

Ação irá se repetir toda última terça-feira de cada mês, sempre das 9h às 15hDivugação

Publicado 30/09/2026 14:10





A médica hemoterapeuta Renata Esteves coordenava a equipe de 15 profissionais com três enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, dois funcionários da área administrativa, dois motoristas e um funcionário de apoio e outro responsável pelo lanche. Esse serviço também é oferecido em Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, Teresópolis e Duque de Caxias.



Hospital regional



O diretor-geral do Hospital JK, Alexandre Falcão, comemorou a conquista. “É de extrema importância essa ação aqui. Porque vamos passar a ser um posto regular de captação de doadores mensalmente. Faremos a coleta, estoque e distribuição de sangue para a Baixada e também o Rio”, salientou, acrescentando que esse fato reforça a classificação da unidade como um hospital regional.



“Servimos à toda a Baixada e ao município do Rio. Dispomos aqui do programa Agora Tem Especialista, oferecemos cirurgias de baixa e média complexidade e temos agora o polo de captação de doadores. Pretendemos seguir adiante e melhorar sempre o atendimento para a nossa população”, concluiu.



Facilidade de acesso



Entre os doadores estava o secretário de Esporte e Lazer de Nilópolis, o professor de Educação Física Paulo Moraes, de 53 anos. Ele costuma doar sangue de três em três meses. “ Agora, com esse atendimento do Hemorio na cidade, facilita muito pra gente. Não precisamos ir até o Centro do Rio”, observou, acrescentando que vai espalhar a notícia entre alunos, parentes e professores.



A terapeuta Pérola Souza, de 47 anos, mora no Centro e soube da campanha pelo instagram da Prefeitura. “ Eu não doo sangue há uns dois anos. Comecei há quatro, quando minha irmã teve um AVC e precisou de doação”, contou ela, que a partir dali percebeu a importância de doar sangue e nunca mais parou.



Coleta externa é importante



“Nós vamos até o cliente com profissionais qualificados do Hemorio, atendendo aos requisitos técnicos, sanitários e com a expertise desenvolvida lá. A coleta externa hoje é uma estratégia importante”, salientou a médica Renata Esteves.

Está sendo realizada, em Nilópolis a captação de doadores para ação do Hemorio . Apenas na primeira hora, 20 pessoas se cadastraram para doar sangue no posto de coleta volante instalado na última terça-feira, no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek (HMJK). Uma parceria entre a unidade de saúde e o hemocentro coordenador do estado do Rio de Janeiro, a ação irá se repetir toda última terça-feira de cada mês, sempre das 9h às 15h.A médica hemoterapeuta Renata Esteves coordenava a equipe de 15 profissionais com três enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, dois funcionários da área administrativa, dois motoristas e um funcionário de apoio e outro responsável pelo lanche. Esse serviço também é oferecido em Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, Teresópolis e Duque de Caxias.O diretor-geral do Hospital JK, Alexandre Falcão, comemorou a conquista. “É de extrema importância essa ação aqui. Porque vamos passar a ser um posto regular de captação de doadores mensalmente. Faremos a coleta, estoque e distribuição de sangue para a Baixada e também o Rio”, salientou, acrescentando que esse fato reforça a classificação da unidade como um hospital regional.“Servimos à toda a Baixada e ao município do Rio. Dispomos aqui do programa Agora Tem Especialista, oferecemos cirurgias de baixa e média complexidade e temos agora o polo de captação de doadores. Pretendemos seguir adiante e melhorar sempre o atendimento para a nossa população”, concluiu.Entre os doadores estava o secretário de Esporte e Lazer de Nilópolis, o professor de Educação Física Paulo Moraes, de 53 anos. Ele costuma doar sangue de três em três meses. “ Agora, com esse atendimento do Hemorio na cidade, facilita muito pra gente. Não precisamos ir até o Centro do Rio”, observou, acrescentando que vai espalhar a notícia entre alunos, parentes e professores.A terapeuta Pérola Souza, de 47 anos, mora no Centro e soube da campanha pelo instagram da Prefeitura. “ Eu não doo sangue há uns dois anos. Comecei há quatro, quando minha irmã teve um AVC e precisou de doação”, contou ela, que a partir dali percebeu a importância de doar sangue e nunca mais parou.“Nós vamos até o cliente com profissionais qualificados do Hemorio, atendendo aos requisitos técnicos, sanitários e com a expertise desenvolvida lá. A coleta externa hoje é uma estratégia importante”, salientou a médica Renata Esteves.

Ela revelou que, nos Estados Unidos, a doação de sangue fora dos hemocentros corresponde a 70% da coleta. No Japão, a coleta externa também é bem-sucedida. A doação de cada pessoa pode salvar até quatro vidas.



Diretores e doadores



Além de Falcão, Paulo Moraes e Renata Esteves, participaram da agenda a diretora de Enfermagem Renata Kasakewitch e o diretor administrativo Vander Oliveira. O diretor-geral e a diretora de enfermagem também contribuíram para salvar vidas: eles doaram sangue no posto de coleta do Hemorio.



Próximas datas de coleta



As próximas datas de coleta serão sempre na última terça-feira de cada mês, respectivamente, 27 de outubro, 24 de novembro e 29 de dezembro. Sempre das 9h às 15h. O Hospital JK fica na Rua Zezinho, 111, no Centro.



Requisitos básicos para doação



É necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50kg, levar um documento oficial com foto (RH, CNH ou carteira de trabalho), não estar em jejum e evitar apenas alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores. O consumo de bebida alcoólica é proibido nas 12 horas anteriores à doação.



A pessoa deve ter dormido ao menos 6 horas na noite anterior e se sentir bem, não ter sintomas de gripe ou resfriado. Quem fez tatuagem ou pôs piercings recentemente deve aguardar de 6 a 12 meses e as pessoas que usaram há pouco tempo antibiótico, devem aguardar 15 dias.