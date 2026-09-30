Serviço Municipal de Hemoterapia funciona no Centro de Macaé e recebe doadores de todos os tipos sanguíneos - Foto: Ilustração

Serviço Municipal de Hemoterapia funciona no Centro de Macaé e recebe doadores de todos os tipos sanguíneosFoto: Ilustração

Publicado 30/09/2026 10:13

O sangue que falta em um estoque pode fazer diferença no atendimento de quem depende de uma transfusão . Em Macaé, o Serviço Municipal de Hemoterapia reforçou o pedido de doações dos tipos O Positivo (O+) e O Negativo (O-), com um chamado à população para ajudar a manter a disponibilidade de sangue destinada aos pacientes atendidos pela rede hospitalar.

A necessidade de doadores tem importância que vai além dos limites do município. Atualmente, a unidade é responsável pelo atendimento de seis hospitais, quatro em Macaé e outros dois em Conceição de Macabu e Carapebus. Por isso, a participação dos voluntários contribui para sustentar o atendimento de pacientes em diferentes cidades.

Embora o pedido destaque os tipos O+ e O-, pessoas com todos os tipos sanguíneos podem procurar o serviço para doar. A unidade mantém o recebimento de voluntários e orienta os interessados a observar as condições necessárias antes de comparecer.

Onde fica o serviço e como fazer o agendamento

Quem deseja participar da campanha pode procurar o Serviço Municipal de Hemoterapia na Rua Doutor Bueno, número 40, no Centro de Macaé, em um prédio anexo ao Hospital São João Batista.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, exceto nos feriados. Para organizar a doação, os interessados podem realizar o agendamento pelo Portal da Prefeitura de Macaé.

Também é possível esclarecer dúvidas diretamente com a unidade pelo telefone (22) 99103-9551 ou pelo e-mail hemoterapia@macae.rj.gov.br.

Veja quem pode doar sangue

Antes de comparecer ao serviço, é importante verificar os requisitos informados para a doação. O voluntário precisa estar em boas condições de saúde e ter mais de 16 anos. Para candidatos menores de 18 anos, é necessária autorização formal do responsável legal.

Outro cuidado envolve a preparação para o procedimento. O doador deve ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e hidratado e apresentar um documento oficial com foto.

A recomendação é que os interessados se programem para comparecer dentro do horário de atendimento e utilizem os canais oficiais para obter informações adicionais.

Com atendimento voltado a seis hospitais da região, o Serviço Municipal de Hemoterapia reforça a importância da colaboração dos moradores para manter os estoques. A mobilização prioriza os tipos O positivo e O negativo, mas a contribuição de doadores de todos os grupos sanguíneos continua sendo recebida pela unidade.