Trabalhadores de manutenção e montagem industrial reunidos durante a mobilização na Bacia de Campos - Foto: Divulgação / SINTPICC

Trabalhadores de manutenção e montagem industrial reunidos durante a mobilização na Bacia de CamposFoto: Divulgação / SINTPICC

Publicado 28/09/2026 10:57

Os trabalhadores de manutenção e montagem industrial na Bacia de Campos avaliam nesta segunda-feira (28) a proposta apresentada pelo setor patronal durante as negociações da greve, que continua por tempo indeterminado. A oferta prevê reajuste de 6,5% nos pisos salariais e vale-alimentação de R$ 850. Uma nova audiência de conciliação está prevista para terça-feira (29), no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1).

Na audiência anterior, o desembargador Roque Lucarelli Dattoli indeferiu o pedido para suspender a paralisação. Com isso, o movimento segue mantido enquanto trabalhadores e representantes patronais buscam uma solução para o impasse.

Assembleia avalia reajuste e vale-alimentação

A assembleia desta segunda-feira será o momento de os trabalhadores analisarem as condições oferecidas pelas empresas. A proposta reúne o percentual de reajuste dos pisos salariais e o valor do benefício destinado à alimentação.

Até o momento, não há informação de que a oferta tenha sido aceita. A greve permanece por tempo indeterminado, sem previsão de encerramento.

Negociação terá nova audiência na terça-feira

Uma nova audiência de conciliação está prevista para terça-feira (29), no TRT-1. O encontro dará continuidade às negociações entre as partes, após a avaliação da proposta pelos trabalhadores.

A decisão da assembleia e o andamento das tratativas serão etapas importantes do processo de negociação, mas, até que haja um acordo, a paralisação continua.