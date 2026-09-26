Estudantes macaenses são certificados em curso de Empreendedorismo em Mídias Sociais Digitais - Divulgação/Maurício Porão

Estudantes macaenses são certificados em curso de Empreendedorismo em Mídias Sociais DigitaisDivulgação/Maurício Porão

Publicado 26/09/2026 16:03 | Atualizado 26/09/2026 19:41

A Prefeitura de Macaé , por meio da Secretaria Municipal de Educação, participou, nesta quinta-feira (24), da cerimônia de certificação dos estudantes concluintes do curso "Empreendedorismo em Mídias Sociais Digitais – EJA EPT". A solenidade aconteceu no auditório do Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Macaé, em Imboassica.

Fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o IFF – Campus Macaé, a formação integra as ações voltadas à Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA EPT), unindo a formação escolar à qualificação para o mundo do trabalho.



A cerimônia contou com a participação do Secretário Executivo de Educação Básica, Adalmir Cardoso Ribeiro Filho, que integrou a mesa de abertura e participou da entrega oficial dos certificados aos estudantes.



"A certificação representa mais uma etapa na trajetória dos alunos e evidencia o compromisso da rede municipal de ensino com a oferta de oportunidades de aprendizagem, qualificação e inclusão produtiva para jovens e adultos", disse Adalmir.



Durante o evento, foram celebradas a conclusão da formação e as oportunidades proporcionadas pela iniciativa, que contribui para ampliar conhecimentos relacionados ao empreendedorismo e ao uso das mídias sociais digitais, além de fortalecer a qualificação profissional dos alunos da rede municipal.



A parceria entre a Prefeitura de Macaé e o IFF reforça a importância da integração entre a educação básica e a formação profissional, ampliando as possibilidades de inserção dos estudantes no mundo do trabalho e de desenvolvimento de novas iniciativas empreendedoras.

IFF Macaé abre seleção de professores com bolsa

Programa Autonomia e Renda Petrobras lançou seleção para dois docentes bolsistas que vão atuar nos cursos técnicos de Automação Industrial e Soldagem, com remuneração de R$ 120 por hora.

As vagas são destinadas a colaboradores externos e integram uma iniciativa voltada à qualificação profissional. A seleção contempla os componentes curriculares Inglês Instrumental e Inglês Técnico, com exigência de formação e experiência docente previstas no edital.

Para concorrer, o candidato deve possuir Graduação ou Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês, além de atender aos requisitos de experiência estabelecidos para cada componente. A escolha dos profissionais será feita por análise documental, conforme os critérios definidos no edital.

As atividades serão presenciais no Campus Macaé, em horários distintos de acordo com o curso. As aulas de Automação Industrial ocorrerão no período da tarde, enquanto a formação em Soldagem terá atividades no período noturno, de segunda a sexta-feira.

O edital foi publicado em 4 de setembro e estabeleceu o período de inscrições até 14 de setembro. O processo prevê homologação das inscrições em 17 de setembro, prazo para recursos no dia seguinte e divulgação das respostas e do resultado parcial em 22 de setembro.