Trânsito de Macaé sofrerá alterações para a X Run 3ª Etapa neste domingo (27) - Divulgação/Moisés Bruno H. Santos

Trânsito de Macaé sofrerá alterações para a X Run 3ª Etapa neste domingo (27)Divulgação/Moisés Bruno H. Santos

Publicado 26/09/2026 15:54 | Atualizado 26/09/2026 19:19



A programação inclui caminhada de três quilômetros, corrida de seis quilômetros, meia maratona de 21 quilômetros nas categorias solo e dupla, além da Corrida Kids, reunindo atletas e participantes de diferentes faixas etárias.



Para garantir a segurança dos competidores, haverá bloqueio total de vias entre 6h30 e 9h, incluindo a Linha Verde, em ambos os sentidos. As interdições ocorrerão na Avenida Aluízio da Silva Gomes, nas proximidades do Shopping Plaza Macaé, local de largada e chegada das provas; na Linha Verde, no trecho entre o Trevo do Dubai e o Trevo da Aroeira, em ambos os sentidos; e no Trevo da Avenida Aluízio da Silva Gomes com a Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva.



A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta os motoristas a programar seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas durante o período da prova.



A linha de ônibus do Horto, que normalmente passa pelo Trevo da Aroeira, será desviada pela RJ-168 durante a realização do evento.



O acesso aos hospitais Unimed e Rede D’Or estará garantido durante toda a operação, com agentes de trânsito atuando para orientar os condutores e assegurar a circulação de veículos de emergência.



Equipes da Coordenadoria de Trânsito estarão distribuídas ao longo do percurso para realizar o ordenamento viário, orientar motoristas e pedestres e garantir a segurança dos participantes e demais usuários das vias.

A Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana informa que haverá alterações no tráfego de veículos durante a realização da X Run 3ª Etapa, neste domingo (27). O evento esportivo, que conta com o apoio da Prefeitura de Macaé , terá largada e chegada no Shopping Plaza Macaé, a partir das 6h45.A programação inclui caminhada de três quilômetros, corrida de seis quilômetros, meia maratona de 21 quilômetros nas categorias solo e dupla, além da Corrida Kids, reunindo atletas e participantes de diferentes faixas etárias.Para garantir a segurança dos competidores, haverá bloqueio total de vias entre 6h30 e 9h, incluindo a Linha Verde, em ambos os sentidos. As interdições ocorrerão na Avenida Aluízio da Silva Gomes, nas proximidades do Shopping Plaza Macaé, local de largada e chegada das provas; na Linha Verde, no trecho entre o Trevo do Dubai e o Trevo da Aroeira, em ambos os sentidos; e no Trevo da Avenida Aluízio da Silva Gomes com a Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva.A Secretaria de Mobilidade Urbana orienta os motoristas a programar seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas durante o período da prova.A linha de ônibus do Horto, que normalmente passa pelo Trevo da Aroeira, será desviada pela RJ-168 durante a realização do evento.O acesso aos hospitais Unimed e Rede D’Or estará garantido durante toda a operação, com agentes de trânsito atuando para orientar os condutores e assegurar a circulação de veículos de emergência.Equipes da Coordenadoria de Trânsito estarão distribuídas ao longo do percurso para realizar o ordenamento viário, orientar motoristas e pedestres e garantir a segurança dos participantes e demais usuários das vias.

Programação esportiva em Macaé

Além da X Run 3ª Etapa, Macaé terá uma agenda recheada de atividades esportivas neste sábado (26) e domingo (27). A programação reúne competições de bodyboarding, futebol, corrida, futsal e capoeira, além da 2ª Caminhada do Setembro Amarelo.

As atividades ocupam diferentes pontos da cidade, com opções para quem acompanha o esporte, participa das competições ou simplesmente quer aproveitar a programação. Praia dos Cavaleiros, Ginásio Poliesportivo, Moacyrzão, Lagomar e Shopping Plaza estão entre os locais que recebem as ações.

Na Praia dos Cavaleiros, o sábado começa cedo para os amantes do bodyboarding. A terceira etapa do Macaé Master Bodyboarding 2026 será realizada das 7h às 17h. Já no Ginásio Poliesportivo, a capoeira ocupa o espaço a partir das 14h. O 20º Encontro de Amigos da Associação de Capoeira Novo Horizonte terá cortejo de berimbalada, apresentações culturais, rodas livres e, às 16h30, formaturas e trocas de cordas dos alunos.

Às 18h30, o Macaé Esporte enfrenta o Univassouras Artsul FC pela quarta rodada da Série B1, no Moacyrzão. No domingo, o mesmo estádio recebe outra partida. Às 15h, o Serra Macaense enfrenta o Rio de Janeiro pela quinta rodada da Série B2.

A manhã de domingo começa cedo no Lagomar com a 2ª Caminhada do Setembro Amarelo. A concentração será a partir das 7h, na Avenida dos Bandeirantes, atrás da UPA.

Já o Ginásio Poliesportivo recebe, a partir das 9h, a segunda edição da Copa UFF em Macaé. A competição universitária de futsal reúne atletas e torcidas das atléticas da Universidade Federal Fluminense (UFF).