Circuito Elas por Elas promove reflexão sobre saúde mental na próxima terça-feira em Macaé - Foto: Ilustração

Circuito Elas por Elas promove reflexão sobre saúde mental na próxima terça-feira em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 26/09/2026 15:48

A campanha Setembro Amarelo será o foco central da próxima edição do Circuito Elas por Elas, promovido pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de Macaé . O encontro será realizado, nesta terça-feira (29), às 16h, na sede do órgão, localizada na Rua Dr. Luiz Belegard, 139, Imbetiba. As interessadas em participar podem se inscrever neste link . Com o tema “Você não precisa dar conta de tudo sozinha”, a programação pretende ampliar o diálogo sobre saúde mental, autocuidado e os desafios enfrentados pelas mulheres no cotidiano.

A proposta é transformar o encontro em um espaço de escuta, acolhimento, informação e troca de experiências, reforçando a importância de reconhecer os próprios limites, compartilhar sentimentos e buscar apoio sempre que necessário. A palestra será conduzida pela pedagoga, beletrista e formanda em Psicologia Caroline Viana, que irá abordar questões relacionadas à saúde mental, ao autocuidado e às pressões presentes na vida cotidiana. A atividade integra as ações do Setembro Amarelo e busca estimular reflexões sobre a importância de cuidar de si, fortalecer a autoestima e compreender que pedir ajuda também é uma forma de cuidado.



Durante o encontro, também serão discutidos aspectos relacionados ao autoconhecimento e às particularidades da identidade e da imagem feminina. A iniciativa pretende contribuir para que as participantes reconheçam sentimentos, necessidades e limites, fortalecendo a percepção sobre a importância do cuidado emocional e de relações mais saudáveis.Para a secretária de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, abordar a saúde mental durante o Setembro Amarelo é uma oportunidade de fortalecer a rede de apoio e incentivar as mulheres a olharem com mais atenção para si mesmas.



“O Setembro Amarelo nos convida a falar sobre saúde mental com responsabilidade, sensibilidade e acolhimento. Muitas vezes, a mulher assume diferentes responsabilidades e acredita que precisa dar conta de tudo sozinha. O Circuito Elas por Elas busca justamente criar esse espaço de diálogo, mostrando que reconhecer os próprios limites, falar sobre o que sentimos e aceitar ajuda também são atitudes de cuidado. Nossa proposta é proporcionar um encontro de reflexão, troca e fortalecimento, lembrando que ninguém precisa enfrentar os desafios da vida sozinha”, destacou Quelen.



A coordenadora do Espaço Mulher Cidadã, Jane Roriz, ressaltou a continuidade das ações desenvolvidas pela Secretaria e a importância de iniciativas que valorizem o cuidado integral com as mulheres.“Seguimos firmes no compromisso de promover ações que contribuam para o fortalecimento das mulheres, incentivando o autocuidado, a autoestima, a informação e o conhecimento sobre seus direitos. Cada encontro é uma oportunidade de ampliar a escuta e construir, coletivamente, caminhos para uma vida com mais acolhimento e qualidade”, afirmou.



Circuito Elas por Elas

Realizado mensalmente, o Circuito Elas por Elas reúne palestras, rodas de conversa e atividades voltadas a temas relevantes para o desenvolvimento pessoal, social e emocional das mulheres. A iniciativa busca fortalecer vínculos, ampliar o acesso à informação e promover espaços de convivência, escuta e aprendizado.Em parceria com outros órgãos municipais, a Coordenadoria Geral de Políticas para as Mulheres também disponibiliza serviços e atendimentos em duas unidades: o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim (Ceam) e o Espaço Mulher Cidadã Erosita França Leclerc.