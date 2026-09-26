Macaé receberá Fórum Regional de Direito do Consumidor na próxima terça-feira (29)Divulgação/Moisés Bruno H. Santos
Com caráter acadêmico, institucional e educativo, o Fórum tem como proposta ampliar o conhecimento, promover a troca de experiências e fortalecer a integração entre os diferentes setores que atuam na defesa dos direitos dos consumidores. A programação também contribui para o aprimoramento das políticas públicas de promoção e proteção do consumidor e para a formação de uma sociedade cada vez mais consciente sobre seus direitos e deveres.
Para o Secretário Executivo de Defesa do Consumidor de Macaé, Celso Mussi, sediar novamente o encontro reforça a atuação do município na área.
"O evento é uma continuidade à edição realizada no ano passado e contará com uma série de palestras. A cerimônia de abertura contará com autoridades municipais e estaduais, incluindo representantes da Prefeitura, Procuradoria, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), além da presidência da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor do Estado e membros da Câmara Municipal de Macaé", afirmou.
Atualização das relações de consumo
A realização do Fórum em Macaé reforça a importância da articulação entre os órgãos públicos, instituições de ensino, entidades representativas e profissionais que atuam na defesa do consumidor, contribuindo para a disseminação de informações e para o fortalecimento das relações de consumo mais equilibradas e transparentes.
A programação contará com palestras de profissionais com atuação acadêmica e experiência na área do Direito do Consumidor.
Entre os participantes estão Rodrigo Coelho Saggioro, advogado, professor e presidente da Escola Superior da Advocacia da 15ª Subseção; Thiago Loyola, advogado especialista em Direito à Saúde, professor universitário e mestre em Direito Econômico e Desenvolvimento, que também atua como coordenador acadêmico do Procon UCAM-Ipanema, membro consultor da Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB, integrante da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/RJ e diretor do Brasilcon; e Lúcia Souza d’Aquino, professora, mestra e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com estágio pós-doutoral no PROURB/UFRJ e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF), na graduação e na pós-graduação em Direito.
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