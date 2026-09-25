Macaé Esporte volta a campo neste sábado (26), pelo Campeonato Estadual Série B1 - Foto: Ilustração

Macaé Esporte volta a campo neste sábado (26), pelo Campeonato Estadual Série B1Foto: Ilustração

Publicado 25/09/2026 10:36 | Atualizado 25/09/2026 10:37

O fim de semana promete colocar Macaé em movimento. Entre ondas, pistas, gramados, quadras e ruas, atletas, estudantes e moradores terão uma agenda recheada de atividades neste sábado (26) e domingo (27). A programação reúne competições de bodyboarding, futebol, corrida, futsal e capoeira, além da 2ª Caminhada do Setembro Amarelo.

As atividades ocupam diferentes pontos da cidade, com opções para quem acompanha o esporte, participa das competições ou simplesmente quer aproveitar a programação. Praia dos Cavaleiros, Ginásio Poliesportivo, Moacyrzão, Lagomar e Shopping Plaza estão entre os locais que recebem as ações.

Mar, quadra e gramado entram em cena

Na Praia dos Cavaleiros, o sábado começa cedo para os amantes do bodyboarding. A terceira etapa do Macaé Master Bodyboarding 2026 será realizada das 7h às 17h, com disputas nas categorias Open masculina e feminina e faixas etárias como Musas 30+, Master, Gran Master, Legend e Grand Legend.

No Ginásio Poliesportivo, a capoeira ocupa o espaço a partir das 14h. O 20º Encontro de Amigos da Associação de Capoeira Novo Horizonte terá cortejo de berimbalada, apresentações culturais, rodas livres e, às 16h30, formaturas e trocas de cordas dos alunos.

O futebol também terá espaço no sábado. Às 18h30, o Macaé Esporte enfrenta o Univassouras Artsul FC pela quarta rodada da Série B1, no Moacyrzão. Com três pontos, a equipe macaense ocupa a oitava colocação.

No domingo, o mesmo estádio recebe outra partida. Às 15h, o Serra Macaense enfrenta o Rio de Janeiro pela quinta rodada da Série B2. O time soma quatro pontos e também aparece na oitava posição.

Domingo reúne corrida, futsal e caminhada

A manhã de domingo começa cedo no Lagomar com a 2ª Caminhada do Setembro Amarelo. A concentração será a partir das 7h, na Avenida dos Bandeirantes, atrás da UPA. Com o tema “Cuidar de si é um ato de coragem”, a programação terá aulão coletivo, alongamento, jump e fit dance.

No Shopping Plaza Macaé, também às 7h, será dada a largada para a terceira etapa do Circuito XRun 2026. A prova comemora os 18 anos do circuito e terá caminhada de 3 quilômetros, corrida de 6 quilômetros, meia-maratona de 21 quilômetros, nas modalidades solo e dupla, além da Corrida Kids.

Já o Ginásio Poliesportivo recebe, a partir das 9h, a segunda edição da Copa UFF em Macaé. A competição universitária de futsal reúne atletas e torcidas das atléticas da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Com modalidades diferentes e atividades distribuídas por vários pontos, o fim de semana esportivo reúne competição, participação e opções para diferentes públicos em Macaé.