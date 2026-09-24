Animal foi avaliado por veterinária durante fiscalização no Sol e Mar e encaminhado para receber cuidados; responsável foi levado para a 123ª DP. - Foto: Douglas Smmithy

Animal foi avaliado por veterinária durante fiscalização no Sol e Mar e encaminhado para receber cuidados; responsável foi levado para a 123ª DP.Foto: Douglas Smmithy

Publicado 24/09/2026 11:54

Um cão foi resgatado e um homem acabou preso após uma denúncia de possíveis maus-tratos no bairro Sol e Mar, em Macaé. A ocorrência mobilizou policiais militares do 32º BPM e equipes da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais

A equipe da APREV Cavaleiros acompanhou os agentes municipais durante a fiscalização no imóvel onde o animal estava. A entrada na residência foi autorizada pelo responsável pelo cão.

Durante a vistoria, uma médica-veterinária avaliou o animal e constatou indícios de maus-tratos. O responsável informou às equipes que o cão estava sob os cuidados dele havia aproximadamente dez anos.

Após a avaliação, o animal foi recolhido pela equipe do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC) e encaminhado para receber os cuidados necessários.

Homem é levado para a delegacia após fiscalização

O responsável pelo cão e as demais partes envolvidas na ocorrência foram conduzidos para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé.

Na unidade policial, o caso foi apresentado à autoridade responsável. Após a apreciação da ocorrência, o homem permaneceu preso.

A ação reuniu agentes municipais e policiais militares para verificar a denúncia, avaliar as condições do animal e providenciar o recolhimento.

Cão fica sob cuidados da proteção animal

Depois de retirado do imóvel, o cão ficou sob os cuidados da estrutura municipal de proteção animal.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Animal mantém serviços voltados ao atendimento e ao bem-estar de cães e gatos, incluindo atendimento veterinário, castração e fiscalização de denúncias de maus-tratos.

Entre os canais disponibilizados pela pasta está o WhatsApp para denúncias de maus-tratos, pelo número (22) 99285-6779.

A UBS Animal funciona no Parque de Exposições Latiff Mussi, no bairro São José do Barreto, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.