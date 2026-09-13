Cães adultos aguardam por um novo lar em Macaé - Foto: Ilustração - Internet

Cães adultos aguardam por um novo lar em MacaéFoto: Ilustração - Internet

Publicado 13/09/2026 12:00 | Atualizado 13/09/2026 12:01

Há histórias que não terminam onde começaram. Em Macaé, cães adultos que hoje aguardam por uma família podem ganhar uma nova página na própria vida , desta vez com espaço para carinho, cuidado e a segurança de um lar definitivo. A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Animal reforça nesta semana o incentivo à adoção responsável e apresenta alguns dos animais disponíveis para quem deseja acolher um novo companheiro.

A iniciativa busca aproximar esses cães de pessoas dispostas a assumir um compromisso que vai muito além do momento da adoção. Alimentação, cuidados veterinários, segurança, espaço adequado, atenção e carinho fazem parte da responsabilidade de quem decide levar um animal para casa.

As imagens dos cães foram produzidas pelo fotógrafo profissional Rui Porto Filho e serão utilizadas nos canais oficiais do município. O objetivo é dar mais visibilidade aos animais e aumentar as possibilidades de que sejam conhecidos por famílias interessadas em uma adoção consciente.

Adoção exige responsabilidade e preparo da família

Para iniciar o processo, o interessado precisa ser maior de idade e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Também é necessário responder a um questionário de entrevista, utilizado pela equipe responsável para avaliar as condições da adoção e verificar se o animal poderá ser recebido de forma adequada.

O primeiro contato pode ser feito pelo telefone operacional da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Animal, (22) 99285-6779. Outra alternativa são as feiras de adoção promovidas pelo município, que geralmente ocorrem às quintas-feiras, das 9h às 12h, no calçadão da Avenida Rui Barbosa. Uma vez por mês, a ação também acontece no Shopping Plaza Macaé.

Os resultados mostram que existe procura por esses animais. Em 2025, foram registradas 789 adoções. No primeiro semestre de 2026, até 30 de junho, outras 247 adoções foram contabilizadas.

Para o secretário de Proteção Animal, Rafael Amorim, a decisão precisa considerar a realidade de cada família antes de receber um novo integrante.

“Antes de receber um novo integrante em casa, é importante considerar a rotina da família, o espaço disponível e as condições necessárias para oferecer alimentação, cuidados veterinários, segurança, carinho e atenção”, afirmou.

A divulgação dos cães adultos também procura combater a dificuldade que esses animais podem enfrentar para encontrar uma nova família. Cada cão tem sua própria personalidade e história, e ampliar o alcance das imagens pode aproximá-los de quem realmente esteja preparado para assumir essa responsabilidade.

“Dar visibilidade a esses animais é uma forma de aumentar as chances de que sejam vistos por pessoas interessadas em oferecer um lar responsável e definitivo”, destacou Rafael Amorim.

Rede municipal atua além da adoção

A proteção animal em Macaé reúne outras ações voltadas ao bem-estar dos animais. Entre os serviços oferecidos estão atendimento veterinário, castração gratuita, fiscalização de denúncias de maus-tratos, conscientização e iniciativas relacionadas à guarda responsável.

A participação da população também é considerada parte importante desse trabalho. Denúncias de maus-tratos ajudam a identificar situações que precisam de fiscalização, enquanto a utilização dos serviços públicos e a adoção consciente contribuem para ampliar a proteção aos animais.

Quem pretende adotar pode procurar a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Animal para conhecer os cães disponíveis e receber orientações sobre os critérios e procedimentos.

Serviço

Denúncias de maus-tratos: (22) 99285-6779

Castração Animal: (22) 99105-1769

UBS Animal: (22) 99105-5937

E-mail: protecaoanimal@macae.rj.gov.br

Ouvidoria Municipal: 162 ou (22) 2772-6333

“Adotar é transformar uma história. É oferecer a um animal a oportunidade de ter um lar, uma família e uma nova chance. E você também faz parte dessa proteção”, concluiu Rafael Amorim.