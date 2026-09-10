FeMASS abrirá 300 vagas em seis cursos de graduação para ingresso em 2027 - Foto: Douglas Smmithy

FeMASS abrirá 300 vagas em seis cursos de graduação para ingresso em 2027Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/09/2026 15:11

Uma porta para a faculdade poderá se abrir para 300 novos estudantes em Macaé. A Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS) abrirá inscrições para o processo seletivo de 2027 com vagas em seis cursos de graduação. Metade das oportunidades será para o primeiro semestre e a outra metade para o segundo.

A seleção contemplará os cursos de Administração, Engenharia de Produção, Sistemas de Informação, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Letras. Todas as graduações terão aulas no período noturno, ampliando as opções para quem precisa conciliar a formação superior com trabalho ou outras atividades durante o dia.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, entre 14 de setembro e 14 de outubro de 2026, em espaço específico disponibilizado no site da Prefeitura. A taxa será de R$ 70, com pagamento até 16 de outubro.

FeMASS terá prova e opção de ingresso pela nota do Enem

O processo seletivo terá uma única etapa, com prova objetiva e redação, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva contará com 40 questões de múltipla escolha e está prevista para 22 de novembro, das 14h às 18h, na Cidade Universitária, na Rua Aloísio da Silva Gomes, 50, na Granja dos Cavaleiros.

Mas o candidato terá uma segunda possibilidade de ingresso. Quem preferir utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderá apresentar o resultado das edições de 2023, 2024 ou 2025. Para isso, será necessário ter nota superior a zero em todas as áreas de conhecimento e também na redação.

Nessa modalidade, o candidato ficará dispensado da prova objetiva e da redação previstas no processo seletivo da FeMASS.

O edital também estabelece políticas de cotas. Metade das vagas de cada curso será reservada a diferentes grupos, entre eles estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas, alunos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, pessoas com deficiência e filhos de policiais civis e militares, bombeiros militares e inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapacitados em razão do serviço.

Candidatos inscritos no CadÚnico e pessoas de baixa renda que atendam aos critérios definidos no edital poderão solicitar a isenção da taxa. O pedido deverá ser feito entre 15 e 22 de setembro, das 15h às 18h, na Secretaria da FeMASS. O resultado será divulgado em 1º de outubro, com prazo previsto para recursos.

O cronograma segue até o início das aulas. A relação das inscrições deferidas será divulgada em 3 de novembro, enquanto o cartão de confirmação ficará disponível entre 11 e 13 de novembro. O resultado da prova objetiva está previsto para 15 de dezembro. Já o resultado da redação será divulgado em 7 de janeiro de 2027, e a classificação final sairá em 1º de fevereiro.

Para os aprovados no primeiro semestre, a pré-matrícula ocorrerá de 2 a 4 de fevereiro de 2027. As aulas têm início previsto para 15 de fevereiro, às 18h. Para quem ingressar no segundo semestre, a pré-matrícula será realizada de 20 a 22 de julho, com início das aulas previsto para 3 de agosto, também às 18h.

O edital ainda prevê possíveis reclassificações caso permaneçam vagas após as chamadas previstas no calendário.