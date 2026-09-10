A localização do homem foi resultado de um trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil. Após o levantamento de informações, os agentes conseguiram identificar o paradeiro do acusado e realizar a prisão em Cabo Frio.
Investigação localizou acusado em Cabo Frio De acordo com as informações disponíveis, o caso chegou às autoridades após a apuração de um crime contra uma criança. A investigação avançou até que os policiais conseguissem localizar Jean Robson em outro município da Região dos Lagos.
O homem foi preso e ficará à disposição da Justiça para o andamento do processo. Por se tratar de uma acusação de crime sexual contra uma menor de idade, detalhes que possam levar à identificação da vítima não são divulgados.
A prisão representa uma etapa da investigação e caberá à Justiça analisar as provas reunidas e as circunstâncias apontadas pelas autoridades. O acusado, como qualquer investigado, tem direito à defesa e à presunção de inocência até eventual condenação definitiva.
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