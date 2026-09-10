Crime contra vulnerável em Macaé termina com prisão em Cabo Frio - Foto: Reprodução de Vídeo da Internet

Crime contra vulnerável em Macaé termina com prisão em Cabo FrioFoto: Reprodução de Vídeo da Internet

Publicado 10/09/2026 14:02

A investigação que começou em Macaé terminou com uma prisão em Cabo Frio. Jean Robson dos Santos Oliveira, de 50 anos, foi localizado por agentes da Polícia Civil e preso sob acusação de estupro de vulnerável. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o crime teria ocorrido em Macaé e a vítima é uma menina, filha de sua cunhada.

A localização do homem foi resultado de um trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil. Após o levantamento de informações, os agentes conseguiram identificar o paradeiro do acusado e realizar a prisão em Cabo Frio.

Investigação localizou acusado em Cabo Frio

De acordo com as informações disponíveis, o caso chegou às autoridades após a apuração de um crime contra uma criança. A investigação avançou até que os policiais conseguissem localizar Jean Robson em outro município da Região dos Lagos.

O homem foi preso e ficará à disposição da Justiça para o andamento do processo. Por se tratar de uma acusação de crime sexual contra uma menor de idade, detalhes que possam levar à identificação da vítima não são divulgados.

A prisão representa uma etapa da investigação e caberá à Justiça analisar as provas reunidas e as circunstâncias apontadas pelas autoridades. O acusado, como qualquer investigado, tem direito à defesa e à presunção de inocência até eventual condenação definitiva.