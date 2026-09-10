Macaé Esporte fará primeiro jogo em casa pela Série B1 neste sábado, no Moacyrzão Foto: Reprodução
Macaé Esporte prepara festa no Moacyrzão por primeira vitória na B1
Alvianil Praiano receberá o Audax neste sábado e aposta na força da torcida para reagir após derrota na estreia
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Plano Diretor de Macaé mira crescimento e riscos climáticos
Sétima audiência pública debate proteção da orla, recursos hídricos, prevenção de desastres e planejamento da cidade até 2036
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Mulher de 37 anos relatou à Polícia Civil que foi atacada pelo pai após um desentendimento no Parque Aeroporto
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