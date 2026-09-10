Macaé Esporte fará primeiro jogo em casa pela Série B1 neste sábado, no Moacyrzão - Foto: Reprodução

Macaé Esporte fará primeiro jogo em casa pela Série B1 neste sábado, no Moacyrzão Foto: Reprodução

Publicado 10/09/2026 11:29

O Moacyrzão vai ganhar um ingrediente especial neste sábado (12): a força da torcida. Em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1, o Macaé Esporte fará seu primeiro jogo em casa na competição diante do Audax , às 18h30, e prepara uma mobilização para transformar as arquibancadas em um dos trunfos do Alvianil Praiano.

A partida marcará o reencontro do time com o torcedor após a estreia fora de casa. No último sábado (5), o Macaé acabou derrotado pelo Goytacaz por 1 a 0, no Estádio Aryzão, em Campos. Agora, a equipe terá a oportunidade de reagir diante de sua torcida e iniciar uma nova história no campeonato.

Para reforçar a presença nas arquibancadas, o clube lançará uma opção especial para quem pretende acompanhar a campanha mais de perto. O passaporte custará R$ 70 e dará direito a seis partidas. Na conta do torcedor, o valor representa cerca de R$ 11,66 por jogo.

Quem preferir acompanhar apenas o confronto deste sábado também poderá comprar ingresso individual. A entrada inteira custará R$ 30, enquanto a meia-entrada terá o valor de R$ 15.

A convocação do clube vai além do convite para assistir à partida. Nas redes sociais, o Macaé Esporte destacará a importância do apoio durante os 90 minutos e pedirá uma arquibancada participativa, capaz de incentivar a equipe em cada lance.

“Nossos atletas precisam sentir a força da arquibancada. Precisam de uma torcida presente, vibrando, incentivando e empurrando o time durante os 90 minutos. Traga sua família, vista o manto e venha ser o nosso 12º jogador”, publicou o clube.

Com a derrota na primeira rodada, o Alvianil Praiano entrará em campo determinado a somar os primeiros pontos na competição. O duelo contra o Audax será também a primeira oportunidade de o Macaé mostrar, diante de seu público, a reação que busca para ganhar confiança e dar novo passo na caminhada pela Série B1.

A expectativa é de uma noite de futebol marcada pela proximidade entre time e arquibancada, com o torcedor assumindo papel importante no desafio que o Macaé terá pela frente.