Homem foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil após denúncia de agressão no Parque AeroportoFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil
Homem é preso após denúncia de agressão contra filha em Macaé
Mulher de 37 anos relatou à Polícia Civil que foi atacada pelo pai após um desentendimento no Parque Aeroporto
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