Homem foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil após denúncia de agressão no Parque Aeroporto - Foto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Homem foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil após denúncia de agressão no Parque AeroportoFoto: Reprodução de Vídeo da Polícia Civil

Publicado 09/09/2026 10:36

Macaé - Uma discussão dentro de casa terminou em denúncia, diligências policiais e uma prisão em flagrante no Parque Aeroporto, em Macaé. Uma mulher de 37 anos Uma discussão dentro de casa terminou em denúncia, diligências policiais e uma prisão em flagrante no Parque Aeroporto, em Macaé. Uma mulher de 37 anos procurou a Polícia Civil e relatou ter sido agredida pelo próprio pai, de 70 anos, após um desentendimento entre os dois. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (8).

Segundo o relato apresentado à polícia, o homem teria puxado os cabelos da filha, rasgado a blusa que ela vestia e desferido socos contra a cabeça e o rosto. Ainda de acordo com a vítima, após cair no chão, ela teria sido atingida por chutes.

A denúncia levou policiais civis da 123ª DP a iniciar buscas pelo suspeito. As equipes realizaram diligências no próprio Parque Aeroporto e localizaram o homem pouco depois da comunicação do caso.

O suspeito foi preso em flagrante e autuado com base na Lei Maria da Penha. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias da agressão relatada pela vítima.

A ação reforça a importância da denúncia em situações de violência doméstica. O relato da vítima pode ajudar a interromper um ciclo de agressões e permitir que as autoridades adotem as medidas previstas em lei.

Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da 123ª DP Macaé, pelo número (22) 98831-8043. A Polícia Civil informa que o sigilo é garantido.