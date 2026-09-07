Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em MacaéFoto: Divulgação
Promovida pela 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea Escola, Forte Marechal Hermes, a solenidade colocou lado a lado diferentes segmentos da sociedade em uma das principais celebrações cívicas do calendário nacional. A programação contou com representantes das Forças Armadas, forças de segurança, órgãos municipais, instituições de ensino e entidades da sociedade civil.
Para Welberth, a data representa uma oportunidade de valorizar a história do país e os princípios que sustentam a vida em sociedade.
“É uma grande alegria participar de uma celebração tão importante para o nosso país e para a nossa cidade. O 7 de Setembro representa a nossa história e, principalmente, o compromisso de todos nós com um Brasil cada vez mais forte, democrático e unido. Macaé tem muito orgulho de receber esse desfile e de ver nossas forças de segurança, escolas e instituições participando deste momento”, destacou.
O palanque oficial foi montado na esquina da Rua Dr. Bueno com a Avenida Elias Agostinho. De lá, autoridades e convidados acompanharam a passagem dos grupos que participaram da programação.
A estrutura municipal também esteve representada. Participaram do desfile equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Defesa Civil, reforçando a presença dos serviços públicos na programação.
A música teve papel de destaque na manhã. Bandas da Escola Municipal Olga Benário Prestes, da Escola Estadual Municipalizada Jacyra Tavarez Duval, do Colégio Municipal Doutor Cláudio Moacyr de Azevedo e do Colégio Municipal Professora Maria Isabel Damasceno Simão participaram do desfile, acompanhadas pela Fanfarra Maestro Macaé, FAMMAE.
Para os estudantes e integrantes das bandas, a participação também representa uma experiência que ultrapassa a apresentação musical. O desfile transforma escolas e espaços de formação em parte de uma celebração coletiva, aproxima crianças e jovens da história nacional e cria uma lembrança que permanece muito depois do fim da cerimônia.
“Este é um momento de valorização da nossa história e de pertencimento. Além disso, a data marca valores como cidadania, respeito e patriotismo”, afirmou.
Ao longo da manhã, a presença de diferentes gerações ajudou a dar ao desfile um significado que vai além da tradição militar. Para quem acompanhou a passagem das tropas, das bandas e dos estudantes, o 7 de Setembro também foi uma oportunidade de ocupar a cidade, reencontrar símbolos conhecidos e compartilhar com a comunidade uma data que faz parte da memória nacional.
Em Imbetiba, a Independência foi lembrada não apenas nos discursos e nas cerimônias oficiais, mas também na presença de quem saiu de casa para acompanhar o desfile e fazer parte da celebração.
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