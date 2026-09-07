Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em Macaé - Foto: Divulgação

Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 07/09/2026 19:20 | Atualizado 07/09/2026 19:20

Macaé - nesta segunda-feira (7), em uma manhã marcada pela tradição e pelo sentimento de pertencimento. O desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu moradores, estudantes, militares, agentes de segurança e representantes de diferentes instituições para celebrar a Independência do Brasil.



Promovida pela 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea Escola, Forte Marechal Hermes, a solenidade colocou lado a lado diferentes segmentos da sociedade em uma das principais celebrações cívicas do calendário nacional. A programação contou com representantes das Forças Armadas, forças de segurança, órgãos municipais, instituições de ensino e entidades da sociedade civil.



Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em Macaé Foto: Divulgação Bandeiras, uniformes, bandas e o som das fanfarras tomaram as ruas de Imbetiba nesta segunda-feira (7), em uma manhã marcada pela tradição e pelo sentimento de pertencimento. O desfile cívico-militar de 7 de Setembro reuniu moradores, estudantes, militares, agentes de segurança e representantes de diferentes instituições para celebrar a Independência do Brasil.Promovida pela 9ª Bateria de Artilharia Antiaérea Escola, Forte Marechal Hermes, a solenidade colocou lado a lado diferentes segmentos da sociedade em uma das principais celebrações cívicas do calendário nacional. A programação contou com representantes das Forças Armadas, forças de segurança, órgãos municipais, instituições de ensino e entidades da sociedade civil.





Para Welberth, a data representa uma oportunidade de valorizar a história do país e os princípios que sustentam a vida em sociedade.



“É uma grande alegria participar de uma celebração tão importante para o nosso país e para a nossa cidade. O 7 de Setembro representa a nossa história e, principalmente, o compromisso de todos nós com um Brasil cada vez mais forte, democrático e unido. Macaé tem muito orgulho de receber esse desfile e de ver nossas forças de segurança, escolas e instituições participando deste momento”, destacou.



O palanque oficial foi montado na esquina da Rua Dr. Bueno com a Avenida Elias Agostinho. De lá, autoridades e convidados acompanharam a passagem dos grupos que participaram da programação.



Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em Macaé Foto: Divulgação O prefeito Welberth Rezende participou da cerimônia e, ao lado de autoridades militares, realizou a revista à tropa. Na sequência, abriu o desfile junto a representantes do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil.Para Welberth, a data representa uma oportunidade de valorizar a história do país e os princípios que sustentam a vida em sociedade.“É uma grande alegria participar de uma celebração tão importante para o nosso país e para a nossa cidade. O 7 de Setembro representa a nossa história e, principalmente, o compromisso de todos nós com um Brasil cada vez mais forte, democrático e unido. Macaé tem muito orgulho de receber esse desfile e de ver nossas forças de segurança, escolas e instituições participando deste momento”, destacou.O palanque oficial foi montado na esquina da Rua Dr. Bueno com a Avenida Elias Agostinho. De lá, autoridades e convidados acompanharam a passagem dos grupos que participaram da programação.





A estrutura municipal também esteve representada. Participaram do desfile equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Defesa Civil, reforçando a presença dos serviços públicos na programação.



A música teve papel de destaque na manhã. Bandas da Escola Municipal Olga Benário Prestes, da Escola Estadual Municipalizada Jacyra Tavarez Duval, do Colégio Municipal Doutor Cláudio Moacyr de Azevedo e do Colégio Municipal Professora Maria Isabel Damasceno Simão participaram do desfile, acompanhadas pela Fanfarra Maestro Macaé, FAMMAE.



Para os estudantes e integrantes das bandas, a participação também representa uma experiência que ultrapassa a apresentação musical. O desfile transforma escolas e espaços de formação em parte de uma celebração coletiva, aproxima crianças e jovens da história nacional e cria uma lembrança que permanece muito depois do fim da cerimônia.



Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em Macaé Foto: Divulgação Entre os participantes estiveram representantes da Capitania dos Portos, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Grupamento de Escoteiros, Grupamento de Desbravadores e Ordem DeMolay.A estrutura municipal também esteve representada. Participaram do desfile equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Defesa Civil, reforçando a presença dos serviços públicos na programação.A música teve papel de destaque na manhã. Bandas da Escola Municipal Olga Benário Prestes, da Escola Estadual Municipalizada Jacyra Tavarez Duval, do Colégio Municipal Doutor Cláudio Moacyr de Azevedo e do Colégio Municipal Professora Maria Isabel Damasceno Simão participaram do desfile, acompanhadas pela Fanfarra Maestro Macaé, FAMMAE.Para os estudantes e integrantes das bandas, a participação também representa uma experiência que ultrapassa a apresentação musical. O desfile transforma escolas e espaços de formação em parte de uma celebração coletiva, aproxima crianças e jovens da história nacional e cria uma lembrança que permanece muito depois do fim da cerimônia.

O vice-prefeito Fabiano Paschoal também acompanhou a programação e destacou o significado da participação popular e das instituições municipais.



“Este é um momento de valorização da nossa história e de pertencimento. Além disso, a data marca valores como cidadania, respeito e patriotismo”, afirmou.



Ao longo da manhã, a presença de diferentes gerações ajudou a dar ao desfile um significado que vai além da tradição militar. Para quem acompanhou a passagem das tropas, das bandas e dos estudantes, o 7 de Setembro também foi uma oportunidade de ocupar a cidade, reencontrar símbolos conhecidos e compartilhar com a comunidade uma data que faz parte da memória nacional.



Em Imbetiba, a Independência foi lembrada não apenas nos discursos e nas cerimônias oficiais, mas também na presença de quem saiu de casa para acompanhar o desfile e fazer parte da celebração.

Desfile de 7 de Setembro reuniu militares, estudantes, forças de segurança e instituições em Imbetiba, em Macaé Foto: Divulgação