Defesa Civil orienta moradores a redobrar os cuidados durante a passagem da frente fria por Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Defesa Civil orienta moradores a redobrar os cuidados durante a passagem da frente fria por MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 05/09/2026 16:47 | Atualizado 05/09/2026 16:47

Macaé - O céu pode mudar de repente em Macaé a partir da tarde deste sábado (5). A chegada de uma frente fria, seguida pelo transporte de umidade do oceano para o continente, coloca o município em período de O céu pode mudar de repente em Macaé a partir da tarde deste sábado (5). A chegada de uma frente fria, seguida pelo transporte de umidade do oceano para o continente, coloca o município em período de atenção para chuva moderada a forte e ventos intensos até a noite de segunda-feira (7).

O alerta da Defesa Civil começa às 15h deste sábado e permanece válido até 23h59 de segunda-feira. Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), os volumes de chuva podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com possibilidade de acumulados de até 50 milímetros ao longo de um dia. As rajadas de vento podem superar 40 quilômetros por hora.

A previsão exige atenção principalmente durante a ocorrência de tempestades. Além da chuva intensa, raios e ventos fortes podem provocar queda de galhos, árvores, placas e outros objetos, além de aumentar o risco de alagamentos em determinados pontos da cidade.

Dentro de casa, a orientação é fechar portas, janelas e cortinas durante as rajadas. Objetos que possam ser carregados pelo vento devem ser retirados de áreas expostas e de locais altos. Em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica, a recomendação é utilizar lanternas e evitar velas, que podem provocar incêndios.

Quem estiver na rua deve procurar um local seguro assim que a tempestade começar. Durante a incidência de raios, piscinas, rios, lagos e áreas abertas próximas à água devem ser evitados. A população também não deve atravessar ruas alagadas ou trechos com correnteza, mesmo que a lâmina de água pareça baixa.

Outro cuidado importante envolve árvores, postes e estruturas metálicas. A Defesa Civil recomenda que a população não permaneça sob árvores para se proteger da chuva e mantenha distância de locais que apresentem sinais de instabilidade.

Atividades esportivas e outras práticas ao ar livre também devem ser interrompidas durante a ocorrência de raios ou ventos fortes. Para motoristas, a recomendação é evitar estacionar ou permanecer com veículos próximos a árvores, placas, torres e estruturas que possam cair.

A população deve ainda observar possíveis fios elétricos rompidos e quedas de galhos ou árvores. Nessas situações, a orientação é não se aproximar nem tentar retirar o material por conta própria. O ideal é manter distância e acionar os serviços responsáveis.

O alerta vale para todo o período previsto, mas os cuidados devem ser reforçados sempre que houver mudança nas condições do tempo. A orientação é acompanhar os comunicados oficiais e evitar situações de risco durante os momentos de maior intensidade.

Em caso de emergência, a Defesa Civil de Macaé pode ser acionada pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275.