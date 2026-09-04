Operação conjunta entre a Polícia Civil e o 32º BPM resultou na prisão de suspeito investigado por extorsão e milícia privada no Parque AeroportoFoto: Divulgação
Homem é preso por controlar transporte ilegal no Parque Aeroporto
Investigação aponta que suspeito administrava grupo acusado de ameaçar motoristas e cobrar valores para permitir transporte de passageiros na região
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Mulher de Macaé é morta a pedradas durante crime no ES
Vítima tinha 38 anos e estava em situação de vulnerabilidade social; companheiro foi preso em flagrante após confessar o assassinato à PM
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Festival de Gastronomia terá dança, literatura e música em Macaé
Programação cultural ocupará a orla dos Cavaleiros entre 9 e 13 de setembro, com apresentações de alunos, escritores, poetas e contadores de histórias
Venda de vape enfrenta novas restrições para obter alvará em Macaé
Lei municipal impede concessão e renovação de licença para estabelecimentos que fabriquem, armazenem ou vendam cigarros eletrônicos
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