Macaé e Goytacaz voltarão a se enfrentar neste sábado, na abertura da Série B1, no Aryzão - Foto: Ilustração

Macaé e Goytacaz voltarão a se enfrentar neste sábado, na abertura da Série B1, no AryzãoFoto: Ilustração

Publicado 04/09/2026 12:29

Macaé - O último encontro terminou com taça, festa e arquibancada em clima de decisão. Neste sábado (5), Goytacaz e O último encontro terminou com taça, festa e arquibancada em clima de decisão. Neste sábado (5), Goytacaz e Macaé voltarão a ficar frente a frente , desta vez pela abertura da Série B1 do Campeonato Estadual, a terceira divisão do futebol do Rio. A partida será disputada às 14h45, no estádio Ary de Oliveira e Souza, o Aryzão, em Campos dos Goytacazes.

O confronto terá gosto de reencontro. As duas equipes decidiram a Série B2 em dezembro do ano passado, quando o Goytacaz conquistou o título diante de sua torcida. Meses depois, o duelo volta a acontecer, agora com novos objetivos e três pontos em jogo.

A estreia dará início à caminhada dos clubes em uma competição que representa mais um passo na busca por espaço no futebol estadual. Para Goytacaz e Macaé, o primeiro compromisso da B1 também colocará novamente em campo uma rivalidade construída em confrontos recentes.

A expectativa é de um jogo marcado pelo equilíbrio e pela importância de largar bem na competição. Em um campeonato de pontos corridos, cada resultado pode pesar na trajetória das equipes, principalmente nas primeiras rodadas, quando os clubes começam a construir a campanha que poderá definir seus objetivos ao longo da temporada.

O Aryzão também receberá a partida com um novo visual. A fachada do estádio passa por uma revitalização e terá a pintura concluída nos próximos dias. A mudança poderá ser percebida por quem circular pela Rua do Gás e dará ao palco do confronto uma aparência renovada para o início da competição.

INGRESSOS

A venda dos ingressos para a partida começou nesta sexta-feira (4), às 10h, na secretaria do Aryzão. Serão disponibilizados mil ingressos. A entrada inteira custará R$ 40 e a meia-entrada terá preço de R$ 20.

O jogo começará às 14h45 deste sábado (5), no Ary de Oliveira e Souza. De um lado, estará o atual campeão da Série B2. Do outro, o Macaé, adversário da decisão que marcou o encerramento da última temporada.

Desta vez, não haverá taça em disputa. O prêmio será outro: começar a Série B1 com vitória e transformar o primeiro capítulo da competição em um passo importante na caminhada pelo acesso.

