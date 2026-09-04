Alunos de projetos municipais de dança estarão entre as atrações culturais do Festival Macaé de Cultura e Gastronomia - Foto: Divulgação

Alunos de projetos municipais de dança estarão entre as atrações culturais do Festival Macaé de Cultura e GastronomiaFoto: Divulgação

Publicado 04/09/2026 12:11

Alunos de projetos municipais de dança estarão entre as atrações culturais do Festival Macaé de Cultura e Gastronomia Foto: Divulgação

Alunos de projetos municipais de dança estarão entre as atrações culturais do Festival Macaé de Cultura e Gastronomia Foto: Divulgação

Na quinta-feira (10), às 19h, cerca de 40 alunos da Escola Municipal de Dança apresentarão coreografias de ballet de repertório e danças urbanas. Às 20h, o poeta Gerson Dudus participará de um sarau poético. A programação musical seguirá com o grupo Macahiba Jazz, das 21h às 23h.A poesia voltará ao palco na sexta-feira (11), às 19h, com uma apresentação da escritora Raíla Maciel. Depois, das 20h às 22h, a Banda Shotgun ficará responsável pela programação musical.O sábado (12) terá uma agenda dedicada especialmente à literatura. Às 15h, a escritora Gi Germano apresentará a contação de histórias "O Saci e as Lendas de Macaé". Na sequência, às 15h40, Rosana Silva conduzirá a roda de conversa "A literatura infantil e o leitor crítico". Às 19h, será a vez de Katia Teixeira apresentar "20 Muros em um Grito".No domingo (13), último dia do festival, a programação cultural terá continuidade às 15h, com a contação de histórias "Mala de Histórias da Ana", apresentada pela escritora Ana Paula Mattos. No palco musical, a sambista Ellen Chafinn fará show das 16h às 18h.O público também encontrará um espaço literário com a participação de escritores da Academia Macaense de Letras, além de contadores de histórias, sarau literário, rodas de conversa, artesanato e a Geloteca. A presença dos escritores será distribuída ao longo dos cinco dias de programação.A estrutura do festival será ampliada nesta edição. O evento ocupará cinco quadras na orla dos Cavaleiros e terá como destaques a Cozinha Show e o Boulevard, nova área destinada a lojas de produtores locais e empreendedores. Também haverá área kids e uma programação musical e cultural diversificada.Na parte gastronômica, 23 restaurantes participarão do festival, com 18 pratos principais e 18 opções de entradas. O público ainda terá cinco estandes de sobremesas, duas vinícolas, três bares de drinks, quatro cervejarias artesanais e sete pontos de chope espalhados pelo evento.Além de degustar as opções oferecidas pelos estabelecimentos, os visitantes poderão acompanhar aulas gratuitas com chefs na Cozinha Show e participar das atividades culturais.Com o tema "Terrois", o 15º Festival Macaé de Cultura e Gastronomia será realizado de quarta a sexta-feira, das 18h à meia-noite, e no sábado e domingo, a partir das 13h, na orla da Praia dos Cavaleiros.O evento será realizado pelo Polo Gastronômico de Macaé em parceria com o município, com patrocínio da Master Viana Offshore e da Brascabo.A programação completa promete transformar a orla em um ponto de encontro entre gastronomia, arte e memória. Para quem for em busca de um prato especial, haverá também poesia, dança, música e histórias para acompanhar a experiência.