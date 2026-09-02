O festival terá como tema Terroir, conceito que vai levar para os pratos a relação entre território, ingredientes, técnicas, tradições e saberes locais. A proposta será mostrar que a gastronomia também pode contar a história de uma cidade e revelar características que muitas vezes ficam escondidas atrás de seus cartões-postais.
Ao longo dos cinco dias, o público poderá conhecer receitas criadas especialmente para o festival por 23 restaurantes e estabelecimentos de gastronomia. Serão 18 opções de entradas, 18 pratos principais e cinco espaços dedicados às sobremesas.
Entre as opções previstas estarão receitas que vão combinar referências de diferentes regiões com ingredientes e produtos encontrados em Macaé. O cardápio deverá incluir desde preparações com frutos do mar até carnes, massas, hambúrgueres e sobremesas.
O festival também terá espaço para quem quiser acompanhar de perto o trabalho de profissionais reconhecidos. A Cozinha Show oferecerá aulas e atividades gratuitas com chefs convidados, criando uma oportunidade para o público conhecer técnicas, ingredientes e histórias por trás de diferentes pratos.
Entre os nomes previstos estará Frédéric Monnier, um dos quatro profissionais brasileiros com o título de Maître Cuisinier de France. Também participarão Bruno Katz, chef nascido em Nova York e criado em Búzios, integrante da lista Forbes Under 30 e do Guia Michelin, e Vanessa Rocha, reconhecida pelo trabalho de valorização das gastronomias afro-brasileira, indígena e quilombola.
Vanessa deverá destacar durante o evento a relação de Macaé com o mar, a pesca e os ingredientes locais, além do potencial gastronômico que a cidade poderá explorar para além da imagem associada à indústria de petróleo e gás.
A estrutura do festival ocupará cinco quadras da orla e terá uma novidade nesta edição: o Boulevard, área destinada a lojas de produtores e empreendedores locais. O espaço deverá ampliar a participação de pequenos negócios e colocar produtos da cidade em contato direto com moradores e turistas.
A programação também contará com duas vinícolas, três bares de drinks, quatro cervejarias artesanais e sete pontos de chope. A gastronomia dividirá espaço com atrações musicais e culturais, além de uma área destinada às crianças.
O evento terá entrada gratuita e funcionará das 18h à meia-noite de quarta a sexta-feira. No sábado e no domingo, a programação começará às 13h.
A expectativa é que a movimentação alcance também outros setores da economia. Restaurantes, produtores, comerciantes, profissionais de eventos, artistas, hotéis e prestadores de serviços poderão ser beneficiados pelo aumento do fluxo de pessoas durante o festival.
Segundo a organização, os ingredientes utilizados pelos estabelecimentos participantes serão adquiridos em Macaé, o que deverá ampliar a circulação de recursos dentro da própria cidade. A chegada de visitantes também poderá favorecer a rede hoteleira e outros negócios ligados ao turismo.
Para a secretária municipal de Cultura, Waleska Freire, o festival deverá representar uma oportunidade de valorizar a identidade local e movimentar a economia.
"O festival atrai visitantes, gera renda e fortalece o nosso orgulho local. É um dos pilares mais vibrantes do nosso calendário e muito mais do que um evento. É uma potente vitrine de quem somos."
Mais do que colocar diferentes pratos na mesma mesa, a 15ª edição deverá propor um olhar diferente para Macaé. A cidade que ganhou projeção nacional pela força do petróleo também poderá ser descoberta pelos sabores de seus ingredientes, pela criatividade de seus cozinheiros e pelas histórias que cada receita será capaz de contar.
Quando as primeiras barracas abrirem as portas na Praia dos Cavaleiros, a proposta será transformar a orla em um lugar onde moradores e visitantes poderão comer, descobrir, ouvir música, conhecer produtores e experimentar um pouco da identidade macaense.
Durante cinco dias, Macaé deverá mostrar que também existe uma cidade para ser conhecida pelo paladar.
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