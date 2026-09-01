Polícia Federal localizou e prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Lagomar, em Macaé. - Foto: Ilustração

Polícia Federal localizou e prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Lagomar, em Macaé.Foto: Ilustração

Publicado 01/09/2026 11:53

Natural de Mari, na Paraíba, o homem tinha contra ele um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sapê, também na Paraíba. A condenação está relacionada à participação em um assalto a uma lotérica no município.

A localização em Macaé foi resultado do trabalho de inteligência da Polícia Federal, que reuniu e analisou dados até identificar o paradeiro do foragido. A investigação permitiu que os agentes chegassem ao endereço onde ele estava e cumprissem a ordem judicial.

Segundo a Polícia Federal, ainda restam 11 anos e dois meses de pena a serem cumpridos pelo condenado. O período restante mostra a dimensão da sentença e ajuda a explicar a mobilização para localizar o homem, que permanecia fora do alcance da Justiça.

A prisão ocorreu sem que fosse necessário qualquer confronto. Após ser localizado e detido, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

O caso chama atenção para uma característica cada vez mais presente nas ações de combate à criminalidade: a investigação não termina quando um criminoso deixa sua cidade de origem. Informações, registros e dados podem acompanhar seus passos e ajudar as forças de segurança a reconstruir sua trajetória até encontrar o paradeiro de quem tenta permanecer escondido.

Em Macaé, a atuação da Polícia Federal mostra como o trabalho de inteligência pode ser decisivo para transformar informações dispersas em uma localização precisa. A prisão também representa o cumprimento de uma determinação judicial que permanecia pendente desde o ano passado.

Com a captura, o condenado deixa a condição de foragido e volta ao sistema prisional para cumprir a pena estabelecida pela Justiça.