Polícia Federal localizou e prendeu um homem procurado pela Justiça no bairro Lagomar, em Macaé.Foto: Ilustração
Foragido por roubo é localizado pela PF e preso em Macaé
Homem de 37 anos era procurado desde 2025 e ainda tinha mais de 11 anos de pena para cumprir
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