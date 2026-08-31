Reconhecimento da Veja Negócios coloca Macaé entre as Melhores Cidades do Brasil por Região em 2026Foto: Reprodução de vídeo rede social

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Douglas Smmithy
Macaé - Macaé ganhou espaço entre os municípios reconhecidos nacionalmente por indicadores de desenvolvimento. A cidade foi selecionada pela Veja Negócios como uma das Melhores Cidades do Brasil por Região 2026, com destaque entre os municípios da Região Sudeste. O reconhecimento considera uma metodologia desenvolvida pela Austin Rating, que avalia diferentes dimensões da administração e do desenvolvimento municipal.

O certificado, emitido em julho pela Editora Abril e pela Veja Negócios, leva em conta quatro dimensões principais: Fiscal, Econômica, Social e Digital. A proposta é reunir indicadores capazes de mostrar, de forma ampla, o desempenho dos municípios em áreas relacionadas às finanças públicas, economia, condições sociais e estrutura digital.

Para o prefeito Welberth Rezende, o reconhecimento representa motivo de orgulho e está relacionado ao trabalho realizado pela administração municipal.

“Recebi esse prêmio da Veja Negócios com muito orgulho. Macaé ser reconhecida como uma das melhores cidades do Brasil em gestão pública é motivo de muita alegria. Esse reconhecimento destaca boas práticas fiscais, transparência e responsabilidade na gestão. É o resultado de um trabalho sério, feito todos os dias, pensando no que a população merece: uma cidade que avança, que cuida dos seus recursos e que entrega resultados”, afirmou.

Reconhecimento da Veja Negócios coloca Macaé entre as Melhores Cidades do Brasil por Região em 2026 - Foto: Reprodução de vídeo rede social
Reconhecimento da Veja Negócios coloca Macaé entre as Melhores Cidades do Brasil por Região em 2026Foto: Reprodução de vídeo rede social
A avaliação, no entanto, não considera apenas a atuação de um governo ou uma ação isolada. A metodologia reúne diferentes indicadores para estabelecer uma análise mais abrangente da realidade dos municípios avaliados.

Na dimensão fiscal, entram aspectos relacionados à capacidade de administrar recursos públicos e manter as contas municipais. A dimensão econômica observa fatores ligados à atividade e ao ambiente econômico. Já a área social considera indicadores relacionados às condições de vida da população, enquanto a dimensão digital avalia aspectos ligados à tecnologia e à transformação digital.

A presença de Macaé na relação ganha relevância pelo perfil econômico do município. Tradicionalmente associada à indústria de petróleo e gás, a cidade possui uma economia fortemente ligada à cadeia de energia, mas também reúne atividades nos setores de comércio, serviços, turismo, tecnologia e inovação.

O reconhecimento coloca em evidência justamente a necessidade de observar o desenvolvimento municipal por diferentes ângulos. Uma cidade pode apresentar força econômica, mas também precisa transformar sua capacidade de arrecadação e investimento em serviços públicos e oportunidades que cheguem à população.

Nesse contexto, indicadores fiscais e econômicos caminham ao lado de questões sociais e digitais. O equilíbrio das contas públicas, a capacidade de investimento, a oferta de serviços, a geração de empregos e a modernização da administração fazem parte de um mesmo desafio para os municípios.

O certificado da Veja Negócios aponta Macaé entre as cidades de destaque da Região Sudeste, mas o reconhecimento também impõe uma responsabilidade para os próximos anos. Manter resultados positivos exige continuidade administrativa, planejamento e capacidade de transformar recursos públicos em políticas que produzam efeitos concretos no cotidiano.

Educação, saúde, infraestrutura, emprego, serviços públicos, tecnologia e qualidade de vida permanecem como áreas decisivas para medir se o desenvolvimento percebido nos indicadores também alcança as ruas e os moradores.

A distinção recebida por Macaé representa, portanto, um reconhecimento baseado em dados e critérios definidos pela metodologia da Austin Rating. Ao mesmo tempo, abre espaço para uma discussão sobre os próximos passos e sobre a capacidade do município de sustentar avanços em diferentes áreas.

Mais do que um certificado, o prêmio coloca Macaé em uma vitrine nacional e reforça o desafio de fazer com que bons indicadores se traduzam em resultados cada vez mais próximos da população.


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