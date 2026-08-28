Acidente ocorreu no fim da noite desta sexta-feira na Linha Azul, em Macaé - Foto: Reprodução

Acidente ocorreu no fim da noite desta sexta-feira na Linha Azul, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 11:29 | Atualizado 28/08/2026 11:31

Macaé - , em Macaé. Uma pessoa foi atropelada no trecho da via e não resistiu aos ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. A noite desta sexta-feira, dia 28, terminou com uma ocorrência fatal na Linha Azul , em Macaé. Uma pessoa foi atropelada no trecho da via e não resistiu aos ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

Após o atendimento no local, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Macaé, onde serão realizados os procedimentos necessários para identificação e liberação.

Até o momento, ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade da vítima, o veículo envolvido ou as circunstâncias que levaram ao atropelamento.

As causas do acidente também não foram esclarecidas. A dinâmica da ocorrência deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis, que poderão analisar as condições do local e demais elementos relacionados ao caso.

A equipe de reportagem acompanha a ocorrência e busca novas informações sobre o acidente. A matéria será atualizada assim que houver confirmação de novos detalhes.