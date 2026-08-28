Acidente ocorreu no fim da noite desta sexta-feira na Linha Azul, em MacaéFoto: Reprodução
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Vítima foi atingida no fim da noite desta sexta-feira e corpo levado ao IML; circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas
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