Encontro reúne carros clássicos, modelos aircooled, veículos modificados e exemplares com mais de 30 anos de fabricação - Foto: Divulgação

Encontro reúne carros clássicos, modelos aircooled, veículos modificados e exemplares com mais de 30 anos de fabricaçãoFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2026 11:20

Macaé - . Eles guardam histórias, despertam memórias e transformam uma simples exposição em ponto de encontro entre gerações. É com essa proposta que o 9º Anual Quebradores Hoodride chega a Macaé nesta sexta-feira, dia 28, e segue até domingo, dia 30, no Parque de Exposições. Quem gosta de carro antigo sabe que alguns veículos carregam muito mais do que ferrugem, peças raras e anos de estrada . Eles guardam histórias, despertam memórias e transformam uma simples exposição em ponto de encontro entre gerações. É com essa proposta que o 9º Anual Quebradores Hoodride chega a Macaé nesta sexta-feira, dia 28, e segue até domingo, dia 30, no Parque de Exposições.

Considerado um dos principais encontros de antigomobilismo da região, o evento deve reunir colecionadores, expositores e admiradores de veículos de diferentes partes do país. A programação combina exposição automotiva, música, gastronomia e atividades para famílias, com acesso mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis.

Os portões serão abertos a partir das 8h no sábado e no domingo. Ao longo do encontro, o público poderá conferir desde carros clássicos preservados até modelos Volkswagen refrigerados a ar, conhecidos como aircooled, além de veículos modificados e exemplares no estilo ratlook, que aposta em uma aparência envelhecida ou desgastada de forma proposital.

Também estarão em exposição automóveis com mais de 30 anos de fabricação, cada um com características próprias e diferentes propostas de conservação, personalização e restauração. Para os apaixonados pelo antigomobilismo, a variedade é justamente uma das atrações do encontro.

Promovido pelo Clube Quebradores Hoodride, o evento busca valorizar a cultura automotiva e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de convivência entre colecionadores, famílias e admiradores dos chamados carros de época.

“Somos uma grande comunidade movida pela paixão por carros antigos. Mais do que mostrar os veículos, queremos proporcionar um espaço de troca, reencontros e diversão para todas as idades”, destacou o diretor do Clube Quebradores Hoodride, Andrés Gonzalez.

Fora da área de exposição, o público terá praça de alimentação, espaço kids, estandes comerciais ligados ao setor automotivo, bebidas artesanais e apresentações de artistas e bandas locais e regionais.

A programação começa na sexta-feira, às 19h, com Missa Campal da Paróquia de Santo Antônio e Padre Gleison. Às 20h30, o DJ Caetano, da Equipe Shura, assume a programação musical.

No sábado, a música começa às 16h, com Shotgun. Na sequência, às 18h, será a vez da Rise Mob. O Sanctuarium se apresenta às 20h e, às 22h, a programação termina com Shura, da Equipe Shura.

No domingo, a agenda musical começa às 13h, com roda de samba comandada por Biguá. Às 15h, o público acompanha Los Confrades. Zona Rock sobe ao palco às 17h e Violence Division encerra a programação às 19h.

A organização também estabeleceu regras para evitar situações de risco e preservar o espaço. Veículos com propaganda política não poderão entrar no evento. Arrancadas e manobras que ofereçam perigo aos participantes ou ao patrimônio também estão proibidas.

Outra regra envolve as bebidas. Garrafas de vidro não serão permitidas, enquanto o uso de som automotivo deverá respeitar os horários definidos pela organização. Menores de idade precisam permanecer acompanhados pelos responsáveis.

Com carros históricos, modelos modificados, música, gastronomia e uma proposta solidária, o encontro pretende transformar o Parque de Exposições em um grande ponto de encontro para quem vê nos automóveis antigos uma paixão que atravessa décadas.