Macaé - Fôlego, movimento, disposição, saúde e qualidade de vida. A partir desses cinco pilares, Macaé vai transformar o esporte em aliado no combate ao tabagismo. A campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo será lançada neste sábado, dia 29, às 9h, no Ginásio Poliesportivo Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, no bairro Riviera Fluminense.
Com o tema Atividade Física e Saúde: treinar não combina com fumar, a iniciativa vai chamar atenção para uma relação que interfere diretamente na rotina de quem pratica exercícios: enquanto a atividade física favorece o condicionamento e a saúde, o cigarro compromete a capacidade cardiorrespiratória e aumenta o risco de doenças.
A programação será conduzida pela Área Técnica de Prevenção e Controle do Tabagismo da Gerência de Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Adjunta de Atenção Básica. A proposta é levar informação de forma simples e próxima da população, mostrando que abandonar o cigarro pode representar mais do que uma mudança de hábito. Pode significar recuperar fôlego, disposição e qualidade de vida.
Caminhada, corrida, ciclismo, natação e artes marciais estão entre as atividades que podem fazer parte de uma rotina mais saudável. A prática regular de exercícios ajuda no condicionamento físico e também pode contribuir para o bem-estar emocional, especialmente para quem decide enfrentar a dependência da nicotina.
A coordenadora da Área Técnica de Prevenção e Controle do Tabagismo, enfermeira Janaina Coutinho, reforça que o tabagismo deve ser tratado como uma doença e que o município oferece acompanhamento gratuito.
“Muitos jovens acreditam que o cigarro eletrônico é inofensivo e não atrapalha a academia. Isso é um mito perigoso. Troque a fumaça pelo movimento. Parar de fumar é possível. Aproveite a vida sem cigarro”, afirma.
O alerta também alcançará os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes. Apesar da percepção de que esses dispositivos seriam uma alternativa menos prejudicial, o uso de nicotina pode aumentar os batimentos cardíacos e a pressão arterial, além de favorecer a dependência. Os aerossóis inalados também podem provocar danos ao sistema respiratório.
Para quem pratica exercícios, os efeitos podem aparecer no desempenho. O cigarro reduz a capacidade de aproveitamento do oxigênio pelo organismo e pode prejudicar a resistência e a recuperação após o esforço físico. A interrupção do tabagismo, por outro lado, traz benefícios progressivos à saúde e reduz riscos associados a doenças cardiovasculares e respiratórias.
O município mantém atendimento multidisciplinar gratuito para pessoas que desejam parar de fumar. O serviço funciona na Casa da Convivência, na Rua Visconde de Quissamã, 482, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. O contato pode ser feito pelo telefone (22) 3518-1127 ou pelo e-mail tabagismo.macae24@gmail.com.
O atendimento também está disponível nas unidades da Saúde Básica, ampliando as possibilidades de acesso para moradores de diferentes regiões.
A campanha também vai reforçar que cuidar da saúde não precisa começar com grandes mudanças. Para quem fuma, o primeiro passo pode ser buscar ajuda. Para quem ainda não desenvolveu o hábito, a prevenção pode evitar uma dependência que compromete a saúde por anos.
Criado em 1986 pela Lei Federal nº 7.488, o Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo alertar a população para os danos provocados pelo cigarro e por outros produtos derivados do tabaco. Em Macaé, a mobilização deste ano vai apostar em uma mensagem direta: mais movimento, mais saúde e menos espaço para o cigarro na vida.
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