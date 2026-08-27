Campanha vai usar a prática esportiva para reforçar os benefícios de uma vida livre do cigarro e alertar sobre os riscos do vape - Foto: Douglas Smmithy

Campanha vai usar a prática esportiva para reforçar os benefícios de uma vida livre do cigarro e alertar sobre os riscos do vapeFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/08/2026 12:03 | Atualizado 27/08/2026 12:10

Macaé - . A partir desses cinco pilares, Macaé vai transformar o esporte em aliado no combate ao tabagismo. A campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo será lançada neste sábado, dia 29, às 9h, no Ginásio Poliesportivo Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, no bairro Riviera Fluminense. Fôlego, movimento, disposição, saúde e qualidade de vida . A partir desses cinco pilares, Macaé vai transformar o esporte em aliado no combate ao tabagismo. A campanha do Dia Nacional de Combate ao Fumo será lançada neste sábado, dia 29, às 9h, no Ginásio Poliesportivo Municipal Engenheiro Maurício Soares Bittencourt, no bairro Riviera Fluminense.

Com o tema Atividade Física e Saúde: treinar não combina com fumar, a iniciativa vai chamar atenção para uma relação que interfere diretamente na rotina de quem pratica exercícios: enquanto a atividade física favorece o condicionamento e a saúde, o cigarro compromete a capacidade cardiorrespiratória e aumenta o risco de doenças.

A programação será conduzida pela Área Técnica de Prevenção e Controle do Tabagismo da Gerência de Vigilância em Saúde, vinculada à Secretaria Adjunta de Atenção Básica. A proposta é levar informação de forma simples e próxima da população, mostrando que abandonar o cigarro pode representar mais do que uma mudança de hábito. Pode significar recuperar fôlego, disposição e qualidade de vida.

Caminhada, corrida, ciclismo, natação e artes marciais estão entre as atividades que podem fazer parte de uma rotina mais saudável. A prática regular de exercícios ajuda no condicionamento físico e também pode contribuir para o bem-estar emocional, especialmente para quem decide enfrentar a dependência da nicotina.

A coordenadora da Área Técnica de Prevenção e Controle do Tabagismo, enfermeira Janaina Coutinho, reforça que o tabagismo deve ser tratado como uma doença e que o município oferece acompanhamento gratuito.

“Muitos jovens acreditam que o cigarro eletrônico é inofensivo e não atrapalha a academia. Isso é um mito perigoso. Troque a fumaça pelo movimento. Parar de fumar é possível. Aproveite a vida sem cigarro”, afirma.

O alerta também alcançará os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes. Apesar da percepção de que esses dispositivos seriam uma alternativa menos prejudicial, o uso de nicotina pode aumentar os batimentos cardíacos e a pressão arterial, além de favorecer a dependência. Os aerossóis inalados também podem provocar danos ao sistema respiratório.

Para quem pratica exercícios, os efeitos podem aparecer no desempenho. O cigarro reduz a capacidade de aproveitamento do oxigênio pelo organismo e pode prejudicar a resistência e a recuperação após o esforço físico. A interrupção do tabagismo, por outro lado, traz benefícios progressivos à saúde e reduz riscos associados a doenças cardiovasculares e respiratórias.

O município mantém atendimento multidisciplinar gratuito para pessoas que desejam parar de fumar. O serviço funciona na Casa da Convivência, na Rua Visconde de Quissamã, 482, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. O contato pode ser feito pelo telefone (22) 3518-1127 ou pelo e-mail tabagismo.macae24@gmail.com.

O atendimento também está disponível nas unidades da Saúde Básica, ampliando as possibilidades de acesso para moradores de diferentes regiões.

A campanha também vai reforçar que cuidar da saúde não precisa começar com grandes mudanças. Para quem fuma, o primeiro passo pode ser buscar ajuda. Para quem ainda não desenvolveu o hábito, a prevenção pode evitar uma dependência que compromete a saúde por anos.

Criado em 1986 pela Lei Federal nº 7.488, o Dia Nacional de Combate ao Fumo tem como objetivo alertar a população para os danos provocados pelo cigarro e por outros produtos derivados do tabaco. Em Macaé, a mobilização deste ano vai apostar em uma mensagem direta: mais movimento, mais saúde e menos espaço para o cigarro na vida.