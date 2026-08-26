Aposta feita em Macaé acertou as 15 dezenas do concurso 3.770 da Lotofácil e garantiu um prêmio milionárioFoto: Ilustração
Bolão de Macaé acerta a Lotofácil e leva prêmio de R$ 1,96 milhão
Aposta registrada nos Cavaleiros está entre as seis que acertaram as 15 dezenas; prêmio será dividido entre sete cotistas
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Câmara de Macaé aprova diretrizes para orçamento de 2027
Aprovado por 14 votos, projeto estabelece parâmetros para receitas, despesas e prioridades do município no próximo ano
Marinha prorroga ressaca e mantém alerta no litoral de Macaé
Ondas de até três metros são esperadas até a manhã de quinta-feira; Defesa Civil reforça cuidados com moradores e visitantes
Festival Macaé reunirá sabores e 23 restaurantes na orla
15ª edição acontecerá de 9 a 13 de setembro com pratos especiais, Cozinha Show, música e novidades na Praia dos Cavaleiros
Macaé e UFRJ unem pesquisa e atendimento no combate à obesidade
Parceria amplia produção científica na clínica municipal, que acompanha cerca de 800 pacientes e reúne diferentes estratégias de tratamento
Câmara de Macaé aprova contas de Welberth Rezende de 2024
Votação terminou com 15 votos favoráveis e nenhum contrário, seguindo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado
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