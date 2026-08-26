Aposta feita em Macaé acertou as 15 dezenas do concurso 3.770 da Lotofácil e garantiu um prêmio milionário - Foto: Ilustração

Aposta feita em Macaé acertou as 15 dezenas do concurso 3.770 da Lotofácil e garantiu um prêmio milionárioFoto: Ilustração

Publicado 26/08/2026 12:40 | Atualizado 26/08/2026 12:41

Macaé - e transformou um simples bolão em um prêmio de quase R$ 2 milhões. Uma aposta registrada em uma loteria dos Cavaleiros acertou as 15 dezenas do concurso 3.770 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira, dia 24, e garantiu R$ 1.963.414,60. A sorte bateu à porta de um grupo de apostadores de Macaé e transformou um simples bolão em um prêmio de quase R$ 2 milhões. Uma aposta registrada em uma loteria dos Cavaleiros acertou as 15 dezenas do concurso 3.770 da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira, dia 24, e garantiu R$ 1.963.414,60.

O prêmio principal será dividido entre as sete cotas do bolão. Se a divisão ocorrer em partes iguais, cada participante terá direito a aproximadamente R$ 280,5 mil, antes de eventuais descontos previstos na legislação. O valor exato recebido por cada cotista dependerá da quantidade de cotas adquiridas por cada participante.

A aposta de Macaé ficou entre as seis vencedoras do concurso. Também acertaram todas as dezenas apostas feitas em Belém, no Pará, Teresina, no Piauí, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Pinhalzinho, em Santa Catarina, e Osasco, em São Paulo. Cada aposta vencedora garantiu a mesma faixa de premiação de R$ 1.963.414,60.

Para quem participou do bolão macaense, o resultado representa uma daquelas notícias que mudam completamente o significado de uma aposta feita em grupo. O prêmio, que será repartido entre os cotistas, transforma a combinação de 15 números em uma bolada capaz de chegar a centenas de milhares de reais para cada participante.

O concurso também distribuiu prêmios para quem chegou perto do prêmio máximo. Ao todo, 755 apostas acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas e receberam R$ 1.772,08 cada.

Os números sorteados no concurso 3.770 foram 01, 02, 04, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 25.

Os ganhadores têm prazo de até 90 dias, contado a partir da data do sorteio, para retirar o prêmio. Após esse período, os valores não resgatados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil, conforme as regras das loterias federais.

A aposta de Macaé agora entra para a lista de bilhetes premiados da Lotofácil e deixa uma pergunta no ar entre os moradores dos Cavaleiros: quem são os sete sortudos que dividirão a bolada milionária?