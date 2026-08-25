Pratos especiais criados pelos restaurantes participantes estarão entre as atrações da 15ª edição do Festival Macaé de Cultura e Gastronomia - Foto: Douglas Smmithy

Pratos especiais criados pelos restaurantes participantes estarão entre as atrações da 15ª edição do Festival Macaé de Cultura e GastronomiaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 25/08/2026 15:18 | Atualizado 25/08/2026 15:19

Macaé - Saborosa, criativa, aromática, colorida e irresistível.



O festival será realizado de quarta a domingo. De quarta a sexta-feira, o público poderá visitar o espaço das 18h à meia-noite. No sábado e no domingo, a programação começará às 13h. A estrutura ocupará cinco quadras da orla e terá uma novidade nesta edição: o Boulevard, área que reunirá produtores locais e empreendedores.



A programação também contará com Cozinha Show, espaço cultural, área kids e atrações musicais. Entre uma atividade e outra, moradores e visitantes poderão escolher entre entradas, pratos principais, sobremesas, vinhos, drinks, cervejas artesanais e chope.



Pratos especiais criados pelos restaurantes participantes estarão entre as atrações da 15ª edição do Festival Macaé de Cultura e Gastronomia Foto: Divulgação Saborosa, criativa, aromática, colorida e irresistível. Será assim a experiência que Macaé deverá proporcionar ao público durante a 15ª edição do Festival Macaé de Cultura e Gastronomia. De 9 a 13 de setembro, a orla da Praia dos Cavaleiros deverá se transformar em um grande encontro de sabores, música, cultura e lazer, com entrada gratuita e opções para diferentes paladares.O festival será realizado de quarta a domingo. De quarta a sexta-feira, o público poderá visitar o espaço das 18h à meia-noite. No sábado e no domingo, a programação começará às 13h. A estrutura ocupará cinco quadras da orla e terá uma novidade nesta edição: o Boulevard, área que reunirá produtores locais e empreendedores.A programação também contará com Cozinha Show, espaço cultural, área kids e atrações musicais. Entre uma atividade e outra, moradores e visitantes poderão escolher entre entradas, pratos principais, sobremesas, vinhos, drinks, cervejas artesanais e chope.

O tema escolhido para esta edição será Terroir, conceito que valorizará a relação entre os alimentos e o lugar onde são produzidos. A proposta levará para os pratos elementos como ingredientes, clima, solo, técnicas, tradições e saberes, mostrando como a gastronomia poderá revelar a identidade de uma região.



Ao todo, 23 restaurantes e estabelecimentos participarão do festival com receitas desenvolvidas especialmente para o evento. Serão 18 opções de entradas, 18 pratos principais e cinco sobremesas, além de diferentes alternativas de bebidas.



Entre os pratos previstos estarão o Baião de Dois, do Adonias; o salmão grelhado com purê de banana-da-terra e farofa de camarão, do Balli Sushi; e o Porco no Rolete dos Pampas, do Bom a Pampa Steak House.



A Cozinha Urbana levará o Tagliatelle Maremonte, enquanto o Durval Gastronomia apresentará o Frutti di Mare. O Estação terá a Bendita Batata e o Feito com Arte oferecerá o Il Tesoro della Nonna.



O cardápio também contará com a Pizza Supremacia dos Mares, da Forneria Giorgio; o Pappardelle ao funghi com costela assada, do Gêmeos Restaurante; o hambúrguer com pastrami, do Hopgarden; e o Pote do Pescador, do Ilhote Sul.



O Lagostão participará com o Ravioli Terra e Mar, enquanto o Macahe Burger apresentará o Mar do Norte. Entre as opções doces estarão o Doces Origens, do Mirabolando; o Bolo Dueto de Avelã e Kinder, da Nuvem de Mel; e o Petit Gateau San Lorenzo.



São João Bar, Seu Clóvis Burger, Trattoria, Vicoli e Yashi também participarão da programação com receitas que irão reunir diferentes referências, ingredientes e estilos gastronômicos.



A gastronomia deverá dividir espaço com uma programação cultural que também terá papel importante no festival. Artistas e fazedores de cultura poderão apresentar seus trabalhos, enquanto o público terá diferentes opções de entretenimento ao longo dos cinco dias.



A Cozinha Show oferecerá aulas gratuitas com chefs, permitindo que os visitantes acompanhem técnicas de preparo, conheçam ingredientes e descubram detalhes do trabalho realizado por profissionais da gastronomia.



O festival também deverá movimentar a economia local. Os ingredientes utilizados pelos restaurantes participantes serão adquiridos em Macaé, fortalecendo fornecedores e produtores do município. A presença de visitantes deverá ainda beneficiar hotéis, comércio e serviços, ampliando o impacto econômico do evento.



A realização também reforçará a posição de Macaé como destino gastronômico regional. Ao reunir restaurantes, produtores, artistas, empreendedores e visitantes em um mesmo espaço, o festival deverá aproximar gastronomia, turismo e cultura.



Segundo Beto Brandão Produções, o conceito de Terroir permitirá valorizar a história existente por trás de cada receita. A proposta será destacar a relação entre o solo, os ingredientes e as mãos responsáveis pelo preparo dos alimentos, criando pratos que poderão contar um pouco da identidade e das tradições presentes na região.



O 15º Festival Macaé de Cultura e Gastronomia será realizado pelo Polo Gastronômico de Macaé, com apoio da Prefeitura de Macaé e patrocínio master de Viana Offshore e Brascabo. O evento integra o calendário oficial do município.



Quando setembro chegar, a Praia dos Cavaleiros deverá ganhar novos aromas, cores e sabores. Durante cinco dias, a expectativa será reunir moradores e turistas em torno de uma programação que terá a gastronomia como protagonista, mas que também celebrará a cultura, os negócios locais e o prazer de estar à mesa.





