Câmara Municipal de Macaé aprovou as contas do governo Welberth Rezende referentes ao exercício de 2024 - Foto: Reprodução

Câmara Municipal de Macaé aprovou as contas do governo Welberth Rezende referentes ao exercício de 2024Foto: Reprodução

Publicado 25/08/2026 13:21

Macaé - As contas do governo Welberth Rezende referentes ao exercício de 2024 receberam o aval da Câmara Municipal de Macaé nesta terça-feira (25). As contas do governo Welberth Rezende referentes ao exercício de 2024 receberam o aval da Câmara Municipal de Macaé nesta terça-feira (25). Em uma votação unânime entre os vereadores presentes, o plenário registrou 15 votos favoráveis e nenhum contrário à aprovação , acompanhando o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).

A análise das contas municipais representa uma das etapas de fiscalização da administração pública e envolve a avaliação da aplicação dos recursos, da execução orçamentária e do cumprimento das regras que orientam a gestão financeira do município.

Durante a sessão, o vice-líder do governo na Câmara, vereador Luciano Diniz (Cidadania), destacou o trabalho dos órgãos de controle e defendeu a aprovação do balanço apresentado pelo Executivo. Segundo o parlamentar, o parecer favorável reforça a importância do acompanhamento técnico sobre a utilização dos recursos públicos.

"É o sexto ano de mandato do governo Welberth Rezende e, quando vem dessa forma, com o parecer prévio, a gente tem a certeza de que o trabalho dos órgãos de controle é sério, técnico e consegue fazer com que esse orçamento pujante do nosso município tenha, antes de mais nada, transparência", afirmou Diniz durante a sessão.

O vereador também citou áreas que, segundo ele, receberam investimentos do governo municipal e apontou a aprovação das contas como um indicativo de regularidade na aplicação dos recursos.

"Quando vem dessa forma pela aprovação, é sinal de que o dever de casa está sendo muito bem feito. Os recursos estão sendo aportados onde devem ser aportados", declarou.

Entre os investimentos mencionados pelo parlamentar estão ações de urbanização, iniciativas voltadas à educação e obras relacionadas ao ensino superior. Diniz citou ainda a construção de dois prédios universitários iniciada pela administração municipal, apesar de destacar que esse tipo de investimento não integra, segundo ele, as obrigações diretas do município.

O vice-líder do governo também relacionou a situação das contas públicas ao cenário de desenvolvimento econômico de Macaé. Durante o pronunciamento, mencionou as articulações para a chegada de novos empreendimentos e citou como exemplo uma fábrica de fertilizantes que, segundo ele, está em tratativas para se instalar no município.

Na avaliação do vereador, a atração de novos investimentos precisa caminhar ao lado da qualificação profissional. A intenção, segundo Diniz, é ampliar as oportunidades para que trabalhadores formados em Macaé possam ocupar parte das vagas geradas por novos projetos e empreendimentos.

Com a aprovação das contas de 2024 por 15 votos a zero, a Câmara concluiu a apreciação do exercício financeiro do município. O resultado acompanha a manifestação prévia do TCE-RJ e integra o processo de fiscalização das contas públicas do governo municipal.