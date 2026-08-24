APAE Macaé recebe nesta segunda o Dia da Beleza, em parceria com o projeto Qualifica Mais Macaé - Foto: Ilustração

APAE Macaé recebe nesta segunda o Dia da Beleza, em parceria com o projeto Qualifica Mais MacaéFoto: Ilustração

Publicado 24/08/2026 11:14

Macaé - Uma semana para mostrar que inclusão não se resume a abrir portas. É preciso garantir espaço, oportunidade, respeito e liberdade para que cada pessoa possa ocupar esses lugares. É com essa proposta que Macaé realiza, até sexta-feira (28), a Uma semana para mostrar que inclusão não se resume a abrir portas. É preciso garantir espaço, oportunidade, respeito e liberdade para que cada pessoa possa ocupar esses lugares. É com essa proposta que Macaé realiza, até sexta-feira (28), a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com uma programação que coloca o protagonismo , a convivência e a valorização das pessoas com deficiência no centro das atividades.

A mobilização começou na sexta-feira (21) e reúne a APAE Macaé e a Associação Pestalozzi de Macaé, instituições com trajetória no atendimento e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A programação conta com apoio institucional da Coordenadoria-Geral de Políticas para a Pessoa com Deficiência (PCD) de Macaé.

Mais do que uma sequência de atividades, a iniciativa busca aproximar a sociedade de uma discussão que ultrapassa o período da campanha: o direito de viver com autonomia, participar da comunidade, estudar, trabalhar, ter acesso à cultura, ao lazer e construir seus próprios caminhos.

A coordenadora-geral de Políticas para a Pessoa com Deficiência, Caroline Mizurine, destaca que a semana representa uma oportunidade para ampliar o debate e transformar conscientização em atitudes concretas.

“Esta data reforça o nosso compromisso em garantir direitos, autonomia e oportunidades reais para todos. Em Macaé, esse avanço também é resultado da parceria histórica com instituições como a APAE e a Pestalozzi, que atuam diretamente na defesa de direitos e no desenvolvimento das pessoas com deficiência”, afirmou.

A programação começou com a APAEssarela e a Mostra de Talentos APAEanos, no Shopping Plaza Macaé. As atividades valorizam habilidades, criatividade e expressão artística dos participantes, mostrando que o palco também pode ser um espaço de reconhecimento, pertencimento e descoberta.

Na segunda-feira (24), a APAE Macaé recebe o Dia da Beleza, em parceria com o projeto Qualifica Mais Macaé. Durante a manhã e a tarde, os participantes terão acesso a serviços de manicure, cabeleireiro e barbeiro.

Na terça-feira (25), o cinema entra na programação. Uma sessão será realizada no Shopping Plaza Macaé, criando mais um momento de lazer, convivência e integração.

A quarta-feira (26) será marcada por duas propostas diferentes. Pela manhã, a Associação Pestalozzi de Macaé promove uma festa de confraternização. À tarde, a APAE realiza uma atividade de artes, com espaço para criatividade e expressão.

Na quinta-feira (27), a programação ganha um tom ainda mais descontraído com uma gincana acompanhada de piquenique no Beco das Artes, com atividades nos períodos da manhã e da tarde.

O encerramento acontece na sexta-feira (28), com uma discoteca promovida pela APAE Macaé, durante a noite, fechando a semana com música, diversão e convivência.

A proposta da mobilização também passa pelo enfrentamento ao capacitismo, termo utilizado para definir atitudes, comportamentos e barreiras que desvalorizam ou limitam pessoas com deficiência. A discussão busca mostrar que deficiência não elimina capacidades, desejos, talentos ou o direito de participar plenamente da sociedade.

Para Caroline Mizurine, a atuação conjunta entre poder público e instituições especializadas amplia o alcance dessa mensagem.

“A APAE Macaé e a Associação Pestalozzi de Macaé são pilares históricos no atendimento, na defesa de direitos e no desenvolvimento integral das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A união de esforços amplia a conscientização e reforça que inclusão se faz com respeito, oportunidades e participação”, destacou.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ocorre todos os anos entre 21 e 28 de agosto em todo o país. A mobilização foi instituída pela Lei Federal nº 13.585/2017 e tem como objetivo ampliar a conscientização sobre direitos, potencialidades e necessidades das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Em Macaé, a programação transforma a campanha em momentos de encontro e participação. Entre uma atividade e outra, fica uma mensagem que ultrapassa o calendário: inclusão não deve ser uma exceção ou um evento pontual, mas parte da rotina, das relações e das oportunidades oferecidas a todos.