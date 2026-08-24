Equipes da Vigilância Ambiental de Macaé realizarão ações de prevenção e controle de vetores em diferentes pontos do município - Foto: Divulgação

Equipes da Vigilância Ambiental de Macaé realizarão ações de prevenção e controle de vetores em diferentes pontos do municípioFoto: Divulgação

Publicado 24/08/2026 11:01 | Atualizado 24/08/2026 11:03

Macaé - Mosquitos, roedores e animais sem proteção contra a raiva estarão no radar das equipes de Vigilância Ambiental em Saúde de Macaé nesta semana. A programação começou nesta segunda-feira (24) e seguirá até sexta-feira (28), Mosquitos, roedores e animais sem proteção contra a raiva estarão no radar das equipes de Vigilância Ambiental em Saúde de Macaé nesta semana. A programação começou nesta segunda-feira (24) e seguirá até sexta-feira (28), com ações em diferentes bairros para reduzir riscos à população e reforçar a prevenção de doenças e zoonoses

Uma das principais frentes será a pré-campanha de vacinação antirrábica animal. Nesta segunda-feira, das 9h às 16h, equipes volantes estarão em Miramar, em frente ao Flamenguinho, e em Sol y Mar, na Praça do Criam. A iniciativa permitirá que tutores tenham acesso mais próximo à vacinação de cães e gatos, medida importante para prevenir a raiva e proteger também a saúde humana.

A agenda incluirá ainda a atualização do Registro Geral de imóveis. O trabalho ocorrerá nesta segunda-feira (24) e na sexta-feira (28), a partir das 9h, nas regiões de Ajuda de Baixo e Centro. A atualização ajuda a manter os dados utilizados pela Vigilância Ambiental e facilita o acompanhamento das áreas pelas equipes.

O controle do mosquito Culex também fará parte da programação. As ações ocorrerão nos dias 24 e 28, a partir das 9h, no Canal dos Jesuítas, em Imbetiba e Cajueiros, e no Canal do Papa João XXIII. As equipes atuarão na redução de condições que favorecem a proliferação do inseto e no acompanhamento dos pontos considerados estratégicos.

A prevenção contra o Aedes aegypti terá atenção especial nas vistorias de pontos estratégicos. Empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos serão visitados nos bairros Imboassica, Praia Campista, Imbetiba, Águas Maravilhosas, Botafogo e Novo Cavaleiros.

As inspeções terão como objetivo localizar e eliminar situações que possam favorecer a formação de criadouros do mosquito responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. A ação também reforça a importância de manter áreas externas livres de recipientes que possam acumular água.

Na sexta-feira (28), outra frente de prevenção será realizada no Centro, com uma ação específica de controle de roedores. O trabalho complementará as medidas de vigilância sanitária e ambiental em áreas urbanas.

A programação faz parte da rotina de prevenção da Coordenadoria de Vigilância Ambiental em Saúde, que atua no monitoramento de fatores capazes de afetar a saúde da população. O trabalho reúne diferentes estratégias porque o controle de doenças depende tanto da atuação das equipes quanto da participação dos moradores.

A Coordenadoria funciona na Rua Vereador Manoel Braga, nº 425, no Centro. Denúncias e solicitações relacionadas ao controle de vetores podem ser encaminhadas pelo Disque Dengue, no telefone 0800-022-6461, ou pelo e-mail cevas@macae.rj.gov.br. Informações também são divulgadas pelo Instagram @ceva.