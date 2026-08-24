Atendimento do Procon no Sana pretende aproximar os serviços de defesa do consumidor dos moradores da região serrana de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Atendimento do Procon no Sana pretende aproximar os serviços de defesa do consumidor dos moradores da região serrana de MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 24/08/2026 13:43

Macaé - Resolver um problema de consumo sem precisar descer a serra será uma opção para os moradores do Sana nesta sexta-feira (28). O Procon Macaé levará atendimento presencial ao distrito e permitirá que consumidores registrem reclamações, tirem dúvidas e recebam orientações sobre seus direitos. A Resolver um problema de consumo sem precisar descer a serra será uma opção para os moradores do Sana nesta sexta-feira (28). O Procon Macaé levará atendimento presencial ao distrito e permitirá que consumidores registrem reclamações, tirem dúvidas e recebam orientações sobre seus direitos. A iniciativa faz parte da proposta de descentralização dos serviços e poderá se repetir uma vez por mês , com possibilidade de ampliação conforme a procura da população.

O atendimento será realizado na Casa do Empreendedor, localizada na Rua José de Jesus Júnior, nº 99, na rua do campo de futebol do Sana, ao lado da Estação de Tratamento de Esgoto. O serviço funcionará das 9h às 16h, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio.

A presença do Procon na região serrana busca aproximar a defesa do consumidor de quem nem sempre consegue se deslocar até a área central para resolver questões relacionadas a compras, contratos, cobranças, serviços ou outras relações de consumo. A proposta também permite que a equipe conheça de perto as principais demandas dos moradores e avalie a necessidade de ampliar a oferta do atendimento.

Segundo o secretário de Defesa do Consumidor, Celso Mussi, a expansão representa uma mudança importante na forma de levar o serviço público até a população. Para ele, a defesa dos direitos do consumidor precisa acompanhar a realidade de quem utiliza os serviços.

A intenção, de acordo com o secretário, é começar de forma gradual, observar a procura e estruturar novas datas conforme a demanda. A iniciativa poderá transformar o atendimento no Sana em uma ação periódica e abrir espaço para que outros pontos do município também recebam os serviços do órgão.

Para registrar uma reclamação, o consumidor deve apresentar documento de identidade com foto, como RG ou CNH, CPF e comprovante de residência atualizado. Também é importante levar documentos relacionados ao problema, como contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento, mensagens e outros registros que possam ajudar na análise da reclamação.

A orientação é reunir o maior número possível de documentos antes de procurar o atendimento. Essas informações ajudam a comprovar a relação de consumo e permitem que a equipe compreenda com mais precisão o problema apresentado.

Além do atendimento presencial no Sana, outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail atendimento.procon@macae.rj.gov.br. A ação reforça a proposta de tornar os serviços de defesa do consumidor mais próximos, acessíveis e presentes nas diferentes regiões de Macaé.