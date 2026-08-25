Clínica da Obesidade de Macaé passa a ampliar a integração com a UFRJ para acompanhamento e pesquisa sobre tratamentos - Foto: Divulgação

Clínica da Obesidade de Macaé passa a ampliar a integração com a UFRJ para acompanhamento e pesquisa sobre tratamentosFoto: Divulgação

Publicado 25/08/2026 13:28

A iniciativa ganhou novo impulso nesta segunda-feira (24), durante uma visita técnica da vice-reitora da UFRJ, Cássia Curan Turci, à unidade. A clínica também abriga o Laboratório de Pesquisa Assistencial em Doenças Crônicas (LASSDOC), vinculado ao curso de Nutrição da universidade.

O trabalho conjunto pretende transformar informações coletadas durante o acompanhamento dos pacientes em conhecimento capaz de contribuir para o aperfeiçoamento das estratégias de tratamento. A proposta aproxima a experiência prática dos profissionais da rede municipal da pesquisa desenvolvida dentro da universidade.

Para a coordenadora da Clínica da Obesidade, Gabriella Coelho, a parceria representa uma oportunidade de qualificar a assistência e ampliar o conhecimento sobre a doença.

"É um importante avanço para melhorar a assistência às pessoas que vivem com obesidade no município, possibilitando que a realidade vivenciada pelos pacientes contribua para a produção de conhecimento científico", afirmou.

A vice-reitora da UFRJ, Cássia Curan Turci, também destacou a importância da aproximação entre a universidade e o serviço público. Segundo ela, a troca permite que o conhecimento acadêmico seja direcionado a problemas concretos enfrentados pela população.

"Essa troca é fundamental porque nós temos o conhecimento e a Prefeitura nos apresenta o que precisamos resolver, principalmente no que diz respeito ao bem-estar da população. Nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas", declarou.

Atualmente, cerca de 40 pacientes são acompanhados pelo laboratório em tratamentos que incluem o uso de semaglutida, cirurgia bariátrica e implantação de balão intragástrico. Durante o acompanhamento, a equipe avalia indicadores fisiológicos, antropométricos e clínicos, o que permite observar a resposta de cada paciente às estratégias adotadas.

A Clínica da Obesidade mantém aproximadamente 800 pacientes cadastrados. Desse total, cerca de 130 utilizam semaglutida, princípio ativo presente em medicamentos utilizados no tratamento da obesidade. A indicação e o acompanhamento são feitos dentro da assistência especializada, com avaliação individual de cada caso.

O tratamento oferecido pela unidade não se limita ao uso de medicamentos. A linha de cuidado reúne profissionais de diferentes áreas, com participação de nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cirurgião bariátrico e cardiologista. A proposta é combinar acompanhamento clínico, mudanças de hábitos e estratégias específicas de acordo com as necessidades de cada paciente.

A obesidade é uma doença crônica e pode estar associada a diferentes problemas de saúde. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar busca considerar não apenas a redução de peso, mas também as condições clínicas, os hábitos alimentares, os aspectos emocionais e os riscos cardiovasculares de cada pessoa.

O acesso à Clínica da Obesidade ocorre por meio da rede de Atenção Primária. O primeiro passo é procurar o atendimento de Nutrição da Estratégia Saúde da Família ou da Unidade Básica de Saúde de referência. Após a avaliação, o paciente poderá ser encaminhado para a Linha de Cuidados de Sobrepeso e Obesidade, conforme os critérios da rede municipal.

A Clínica da Obesidade funciona na Rua Antero Perlingeiro, 47, no Centro de Macaé. A integração com a UFRJ amplia a perspectiva de que os dados produzidos a partir dos atendimentos possam contribuir não apenas para a assistência local, mas também para o desenvolvimento de conhecimento sobre o cuidado de pessoas com obesidade.