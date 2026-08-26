Ondas fortes exigem atenção redobrada no litoral de Macaé durante o período de ressaca - Foto: Douglas Smmithy

Ondas fortes exigem atenção redobrada no litoral de Macaé durante o período de ressacaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/08/2026 10:36

Macaé - O mar deverá continuar agitado no litoral de Macaé por mais algumas horas. O mar deverá continuar agitado no litoral de Macaé por mais algumas horas. A Marinha do Brasil prorrogou o aviso de ressaca que estava previsto para terminar às 15h desta quarta-feira , dia 26, e estendeu o alerta até as 9h de quinta-feira (27). A previsão indica ondas entre 2,5 e 3 metros, com direção sul e sudeste.

A mudança mantém o sinal de atenção para quem pretende frequentar as praias, praticar esportes ou navegar. Diante das condições previstas, a Defesa Civil recomenda que moradores e visitantes evitem permanecer em áreas próximas ao mar enquanto o aviso estiver em vigor.

O banho de mar e a prática de esportes na praia devem ser evitados durante a ressaca. A orientação também vale para quem costuma permanecer em mirantes, pedras, costões ou outros pontos próximos à faixa marítima, onde a força das ondas pode aumentar o risco de acidentes.

Quem utiliza bicicleta na orla também precisa redobrar a atenção. Caso as ondas alcancem as calçadas, a recomendação é evitar o trajeto pela área. Pescadores também devem suspender a navegação durante o período de mar agitado.

Outro alerta importante envolve situações de emergência. Pessoas que presenciarem acidentes no mar não devem entrar na água para tentar retirar vítimas. A tentativa de resgate sem preparo pode colocar outras vidas em risco. Nesses casos, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente.

A Defesa Civil mantém o monitoramento das condições do litoral e orienta a população a acompanhar as informações oficiais enquanto durar o aviso de ressaca. Em caso de emergência, o contato pode ser feito pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275.