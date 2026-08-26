Ondas fortes exigem atenção redobrada no litoral de Macaé durante o período de ressacaFoto: Douglas Smmithy
Marinha prorroga ressaca e mantém alerta no litoral de Macaé
Ondas de até três metros são esperadas até a manhã de quinta-feira; Defesa Civil reforça cuidados com moradores e visitantes
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Festival Macaé reunirá sabores e 23 restaurantes na orla
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Câmara de Macaé aprova contas de Welberth Rezende de 2024
Votação terminou com 15 votos favoráveis e nenhum contrário, seguindo parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado
Acusado de matar ex-companheira em Macaé deixa hospital e vai para prisão
Ezequiel Cordeiro estava internado sob custódia desde o crime e foi encaminhado ao sistema prisional após receber alta do HPM
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Gasoduto do Projeto Raia chegará a Cabiúnas em 2028 e poderá responder por 15% da demanda brasileira de gás
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