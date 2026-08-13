Campanha Ação entre Amigos 2026 busca mobilizar a população e arrecadar recursos para melhorias na Santa Casa de MacaéFoto: Ilustração
Ação entre Amigos da Santa Casa de Macaé entra na reta final
Cupons custam R$ 10 e ajudam a instituição a investir em obras, equipamentos e melhorias no atendimento à população
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PRF e PF apreendem 52 kg de cocaína a caminho de Macaé
Dois homens foram presos na RJ-106 após agentes encontrarem a droga escondida em um compartimento oculto no banco traseiro
Cães do BAC localizam drogas escondidas em terreno baldio em Macaé
Ação ocorreu na comunidade da Linha durante patrulhamento de apoio ao 32º BPM; ninguém foi preso
Rua da Cancela Preta terá interdição noturna para obra de esgoto
Intervenção começa nesta sexta-feira e terá nova etapa na próxima semana; motoristas devem ficar atentos à sinalização
Macaé debate hoje e na próxima semana o futuro da cidade até 2036
Revisão do Plano Diretor entra em nova rodada de discussões; Câmara também terá audiência sobre violência contra a mulher
Parque Aeroporto terá 2,5 km de obras e novos espaços de convivência
Projeto prevê requalificação de ruas, canteiros, acessibilidade, paisagismo, ciclovia, academia e áreas de estar no bairro
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