Campanha Ação entre Amigos 2026 busca mobilizar a população e arrecadar recursos para melhorias na Santa Casa de Macaé - Foto: Ilustração

Campanha Ação entre Amigos 2026 busca mobilizar a população e arrecadar recursos para melhorias na Santa Casa de MacaéFoto: Ilustração

Publicado 13/08/2026 11:35

Macaé - Um cupom de R$ 10 pode representar muito mais do que a chance de levar um prêmio para casa. Para a Um cupom de R$ 10 pode representar muito mais do que a chance de levar um prêmio para casa. Para a Santa Casa de Macaé , cada participação na Ação entre Amigos 2026 significa também uma contribuição para manter projetos, melhorar a estrutura e fortalecer o atendimento oferecido à população. A campanha entrou na reta final e ainda há tempo para quem deseja participar.

A iniciativa busca arrecadar recursos para investimentos em obras, aquisição de equipamentos e melhorias na infraestrutura do hospital. A proposta é transformar a participação da comunidade em recursos que possam retornar para a própria população por meio de uma estrutura de saúde mais segura, acolhedora e preparada para atender os pacientes.

Os cupons continuam disponíveis nas recepções da Santa Casa e custam R$ 10. Além de contribuir com a instituição, quem participar concorrerá a sete prêmios no sorteio marcado para 22 de setembro de 2026, às 13h, na entrada principal do hospital, em frente à praça.

Entre os prêmios estão um Renault Kwid Zen 1.0 zero quilômetro, uma televisão LED de 32 polegadas, um aparelho de ar-condicionado Split de 12 mil BTUs, um micro-ondas de 36 litros, uma bicicleta aro 26 e uma fritadeira Air Fryer.

O sétimo prêmio tem um significado especial para os amantes da arte. Trata-se da obra Pico do Frade, assinada pelo artista plástico Marcelo Machado.

Mais do que uma campanha de arrecadação, a Ação entre Amigos aproxima a Santa Casa da comunidade em torno de um objetivo comum: contribuir para a continuidade de investimentos em uma instituição que faz parte da história da saúde de Macaé e atende diariamente moradores que procuram diferentes serviços.

A direção da Santa Casa reforça que a participação da população tem papel importante para que a instituição possa avançar em melhorias estruturais e ampliar projetos.

"Mais do que a oportunidade de conquistar um prêmio, cada cupom representa um gesto concreto de solidariedade. A contribuição da sociedade é fundamental para que a Santa Casa continue investindo em melhorias estruturais, ampliando projetos e mantendo sua missão de acolher e cuidar da população com excelência", destaca a direção.

Com o sorteio se aproximando, a campanha entra em sua fase decisiva. Para participar, basta adquirir o cupom nas recepções da Santa Casa de Macaé. O gesto é simples, mas ajuda a transformar a mobilização