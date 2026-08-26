Vereadores de Macaé aprovam diretrizes do orçamento de 2027 - Foto: Divulgação

Vereadores de Macaé aprovam diretrizes do orçamento de 2027Foto: Divulgação

Publicado 26/08/2026 12:37

Macaé - Planejamento, metas e definição de prioridades vão orientar a construção do orçamento de Macaé para 2027. Planejamento, metas e definição de prioridades vão orientar a construção do orçamento de Macaé para 2027. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade , nesta quarta-feira, dia 26, o Projeto de Lei do Executivo 022/2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do próximo ano. A proposta recebeu 14 votos favoráveis e agora segue para as próximas etapas de tramitação.

O texto aprovado estabelece parâmetros que deverão nortear a definição das receitas e despesas municipais, além de apresentar diretrizes para a elaboração e a execução do orçamento. Na prática, a legislação funciona como uma espécie de mapa para a construção do planejamento financeiro do município, definindo caminhos para que as ações previstas para 2027 sejam organizadas dentro das possibilidades orçamentárias.

A aprovação ocorre em um momento em que o município prepara as bases financeiras para o próximo exercício. A Lei Orçamentária Anual é o instrumento que detalha como os recursos públicos serão previstos e aplicados ao longo do ano, enquanto as diretrizes aprovadas nesta etapa ajudam a estabelecer as prioridades e os parâmetros que serão considerados na elaboração desse planejamento.

Durante a discussão em plenário, o líder do governo na Câmara, vereador Cesinha, destacou iniciativas que, segundo ele, representam políticas públicas incorporadas à gestão municipal e que também aparecem entre as diretrizes relacionadas ao planejamento dos próximos anos.

Entre os exemplos citados pelo parlamentar estão a Clínica do Autista, programas de qualificação profissional e ações voltadas a diferentes áreas da administração. Cesinha também mencionou investimentos em esporte, saúde e infraestrutura como exemplos de políticas que, na avaliação dele, passaram a fazer parte da agenda permanente do município.

“Parabenizo o governo Welberth que, ao longo desses anos, confirma mais uma vez que sua gestão está no caminho certo. É um prefeito que olha para o presente e para o futuro da cidade, sem esquecer de como pegou lá atrás e de como vai entregar”, afirmou.

O vereador também citou obras e projetos executados em regiões do município. Entre os exemplos apresentados durante o discurso, esteve a pavimentação do Sana, apontada por ele como uma intervenção com impacto direto na rotina dos moradores da região serrana.

“Hoje existem várias políticas públicas. Tem no esporte, na saúde, na qualificação, na transformação da cidade, obras que muitos não acreditavam, como a pavimentação do Sana, transformando a vida de muitas pessoas”, declarou.

A aprovação do PLE 022/2026 não representa, por si só, a definição de todos os investimentos que serão realizados em 2027. O projeto estabelece as diretrizes que vão orientar a elaboração da peça orçamentária, que deverá detalhar posteriormente a previsão de receitas e a destinação dos recursos para cada área da administração municipal.

O processo orçamentário envolve diferentes etapas e instrumentos de planejamento. A definição das diretrizes permite que as prioridades sejam organizadas antes da elaboração do orçamento anual, estabelecendo referências para programas, ações e despesas que poderão ser contemplados no exercício seguinte.

A votação unânime também encerra uma etapa importante do calendário de planejamento financeiro municipal. Com a aprovação pelos vereadores, o Executivo poderá avançar na construção da proposta orçamentária de 2027 dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação.

Para a população, o debate sobre o orçamento tem impacto direto no cotidiano. É a partir do planejamento dos recursos públicos que são definidas condições para manutenção e ampliação de serviços, realização de obras, programas sociais, investimentos em saúde, educação, esporte, qualificação profissional, infraestrutura e demais áreas sob responsabilidade do município.

A discussão do orçamento também permite acompanhar quais são as prioridades estabelecidas para cada exercício e como a administração pretende organizar os recursos disponíveis diante das demandas da cidade.

Com a aprovação do projeto, Macaé avança na preparação do planejamento financeiro para 2027, etapa que antecede a votação da Lei Orçamentária Anual e ajudará a definir os caminhos da administração municipal no próximo ano.