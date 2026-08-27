Campanha contra o feminicídio leva informações sobre prevenção, proteção e denúncia a usuários do transporte público de Maca - Foto: Divulgação

Campanha contra o feminicídio leva informações sobre prevenção, proteção e denúncia a usuários do transporte público de MacaFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2026 11:58 | Atualizado 27/08/2026 12:11

Macaé - . É com essa mensagem que a campanha de conscientização e combate ao feminicídio chegará aos espaços de maior circulação do transporte público de Macaé. A partir desta quarta-feira, dia 26, terminais, pontos de integração e ônibus municipais passarão a exibir orientações para ajudar mulheres a identificar situações de violência e buscar apoio. Informação também pode ser uma forma de proteção . É com essa mensagem que a campanha de conscientização e combate ao feminicídio chegará aos espaços de maior circulação do transporte público de Macaé. A partir desta quarta-feira, dia 26, terminais, pontos de integração e ônibus municipais passarão a exibir orientações para ajudar mulheres a identificar situações de violência e buscar apoio.

A ação será realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana em parceria com a concessionária responsável pelo transporte público. O primeiro ponto escolhido foi o Terminal Central, um dos locais de maior movimento da cidade, onde cartazes informativos começarão a chamar a atenção dos passageiros para os canais disponíveis de atendimento e denúncia.

A campanha também terá materiais nas Praças Veríssimo de Melo e Washington Luiz, além de alguns ônibus municipais. A estratégia busca fazer com que a mensagem ultrapasse os espaços institucionais e faça parte da rotina de quem utiliza o transporte coletivo.

Entre as orientações divulgadas estão os números 180, da Central de Atendimento à Mulher, e 190, da Polícia Militar. O Ligue 180 oferece orientação e recebe denúncias relacionadas à violência contra a mulher. Em situações de emergência ou risco imediato, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Para o diretor de Transporte da Mobilidade Urbana, Luiz Carlos Moreira, utilizar o transporte público como espaço de conscientização permite ampliar o alcance da campanha e aproximar a informação da população.

“Utilizar o transporte público também como espaço de conscientização é uma forma de levar informação a um grande número de pessoas. Precisamos reforçar que a violência contra a mulher não pode ser naturalizada e que existem canais para buscar ajuda e denunciar”, destacou.

O feminicídio é o assassinato de uma mulher por razões relacionadas à condição do gênero feminino e representa uma das formas mais graves da violência contra a mulher. Antes de um crime dessa natureza, muitas vítimas enfrentam ameaças, agressões, perseguições, controle e outras formas de violência.

Por isso, a campanha reforça que a busca por ajuda pode ocorrer antes que a situação chegue ao extremo. A orientação também alcança familiares, amigos, colegas de trabalho e qualquer pessoa que identifique sinais de violência e possa auxiliar na procura por atendimento.

A iniciativa aposta em uma ferramenta simples, mas de grande alcance: informação acessível no caminho de milhares de pessoas. Ao ocupar terminais, pontos de integração e veículos, a mensagem passa a circular junto com a população e reforça que combater a violência contra a mulher é uma responsabilidade coletiva.

Em caso de violência ou situação de risco, a orientação é procurar ajuda. Ligue 180 para atendimento e denúncias ou 190 em situações de emergência.