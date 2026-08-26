Roberto Brum será o responsável por comandar o Serra Macaense na disputa da Série B2 do Campeonato CariocaFoto: Reprodução
Serra Macaense aposta em Roberto Brum para buscar acesso na B2
Ex-jogador de Coritiba, Fluminense e Santos assume equipe na luta por uma vaga na Série B1 do Carioca
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Macaé avança e entra no grupo de cidades mais transparentes do RJ
Município alcança 80,79 pontos no ranking de 2026 e está entre apenas seis cidades fluminenses classificadas como "Ótimo"
Bolão de Macaé acerta a Lotofácil e leva prêmio de R$ 1,96 milhão
Aposta registrada nos Cavaleiros está entre as seis que acertaram as 15 dezenas; prêmio será dividido entre sete cotistas
Câmara de Macaé aprova diretrizes para orçamento de 2027
Aprovado por 14 votos, projeto estabelece parâmetros para receitas, despesas e prioridades do município no próximo ano
Marinha prorroga ressaca e mantém alerta no litoral de Macaé
Ondas de até três metros são esperadas até a manhã de quinta-feira; Defesa Civil reforça cuidados com moradores e visitantes
Festival Macaé reunirá sabores e 23 restaurantes na orla
15ª edição acontecerá de 9 a 13 de setembro com pratos especiais, Cozinha Show, música e novidades na Praia dos Cavaleiros
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