Roberto Brum será o responsável por comandar o Serra Macaense na disputa da Série B2 do Campeonato Carioca - Foto: Reprodução

Roberto Brum será o responsável por comandar o Serra Macaense na disputa da Série B2 do Campeonato CariocaFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2026 14:27 | Atualizado 26/08/2026 14:29

Macaé - : colocar o Serra Macaense um degrau acima no futebol do Rio. É com essa missão que Roberto Brum assumirá o comando da equipe na Série B2 do Campeonato Carioca e terá pela frente o desafio de buscar o acesso à Série B1. Experiência, pressão por resultado e um objetivo claro : colocar o Serra Macaense um degrau acima no futebol do Rio. É com essa missão que Roberto Brum assumirá o comando da equipe na Série B2 do Campeonato Carioca e terá pela frente o desafio de buscar o acesso à Série B1.

O novo treinador chega ao clube após comandar o Araruama nas seis primeiras rodadas da Série A2 nesta temporada. Em 2023, também esteve à frente do São Gonçalo, acumulando experiência recente no futebol estadual.

Como jogador, Roberto Brum construiu uma carreira por grandes clubes brasileiros. O ex-volante defendeu camisas como Coritiba, Fluminense e Santos, trajetória que agora servirá de experiência para uma nova etapa fora das quatro linhas.

A estreia do Serra Macaense na Série B2 está prevista para o próximo domingo, às 14h45, diante do Friburguense. O confronto tem previsão de ocorrer no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, o Moacyrzão, em Macaé.

O local, porém, ainda depende da regularização dos laudos técnicos exigidos para a realização da partida. Entre as pendências estão documentos relacionados à Vigilância Sanitária e à Polícia Militar.

A situação do estádio será determinante para confirmar o mando de campo na estreia. Enquanto isso, Roberto Brum terá a missão de preparar a equipe para uma competição que representa uma oportunidade importante para o futebol macaense.

A Série B2 é o terceiro nível do Campeonato Carioca e reúne clubes que buscam espaço nas divisões superiores do Estadual. Para o Serra Macaense, a competição começa com uma meta definida: transformar a experiência do novo comandante em desempenho dentro de campo e disputar até o fim a chance de subir para a Série B1.