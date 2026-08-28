Festival Vinho & Jazz & Blues reúne vinhos nacionais e importados, gastronomia e música ao vivo em Macaé - Foto: Divulgação

Festival Vinho & Jazz & Blues reúne vinhos nacionais e importados, gastronomia e música ao vivo em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2026 11:16

Macaé - . Essa combinação vai ocupar o estacionamento do Shopping Plaza Macaé a partir desta sexta-feira, dia 28. O Festival Vinho & Jazz & Blues chega à cidade com entrada gratuita, mais de 15 produtores, rótulos nacionais e internacionais, gastronomia e shows ao vivo até domingo, dia 30. Uma taça de vinho, boa música e uma mesa cercada por sabores . Essa combinação vai ocupar o estacionamento do Shopping Plaza Macaé a partir desta sexta-feira, dia 28. O Festival Vinho & Jazz & Blues chega à cidade com entrada gratuita, mais de 15 produtores, rótulos nacionais e internacionais, gastronomia e shows ao vivo até domingo, dia 30.

O evento integra as comemorações pelo aniversário do Shopping Plaza Macaé e promete transformar o fim de semana em uma experiência para quem aprecia vinho, música e gastronomia. Toda a área destinada ao festival será coberta, uma estrutura pensada para garantir conforto ao público durante os três dias de programação.

Criado e realizado pela DmaisC Entretenimento, o festival reúne produtores de diferentes regiões e apresenta opções para públicos com gostos e bolsos variados. Os visitantes poderão encontrar vinhos nacionais premiados e rótulos importados de diferentes países, com preços a partir de R$ 30. A compra dos vinhos inclui uma taça personalizada.

A gastronomia também ocupa lugar de destaque. A tradicional indústria O Queijão participa do evento com uma seleção de queijos, laticínios, geleias e outros produtos que podem acompanhar os vinhos e ampliar a experiência de degustação.

Para Carlos Werneck, sócio da DmaisC Entretenimento e criador e realizador do projeto Vinho & Jazz & Blues, a proposta é aproximar o público de diferentes rótulos e produtores, com alternativas acessíveis.

“É um evento direcionado a quem aprecia boa música, vinhos nacionais e internacionais de produtores renomados do mundo Wine, com muitas possibilidades de consumir diversos rótulos e países com valores bem acessíveis”, destaca.

A programação musical completa a experiência. Ao longo dos três dias, apresentações de jazz e blues vão ocupar o espaço do festival, criando o clima para quem pretende degustar um vinho, conhecer novos rótulos ou simplesmente aproveitar algumas horas de lazer.

A proposta também amplia o alcance do evento ao reunir famílias, casais e grupos de amigos em um ambiente aberto para diferentes públicos. A combinação de entrada gratuita, opções gastronômicas e vinhos com preços variados coloca o festival como uma alternativa de lazer para o fim de semana em Macaé.

Além de movimentar o público, a realização do evento também contribui para colocar produtores, gastronomia e atrações musicais em contato com novos consumidores. A expectativa dos organizadores é atrair moradores e visitantes interessados em aproveitar a programação durante os três dias.

O Festival Vinho & Jazz & Blues acontece de sexta-feira, dia 28, a domingo, dia 30, no estacionamento do Shopping Plaza Macaé. O espaço será 100% coberto e a entrada é gratuita.