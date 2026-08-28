Moradores da Piracema receberão atendimento para cadastramento de imóveis e orientações sobre os serviços de saneamento - Foto: Reprodução

Moradores da Piracema receberão atendimento para cadastramento de imóveis e orientações sobre os serviços de saneamentoFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2026 11:10

Macaé - . Agora, a Piracema entra em uma nova etapa, com o início de um trabalho que pretende organizar o atendimento, ampliar a infraestrutura e preparar os imóveis da localidade para a integração ao sistema de abastecimento de água. Por muito tempo, saneamento básico foi uma realidade distante para moradores de algumas áreas de Macaé . Agora, a Piracema entra em uma nova etapa, com o início de um trabalho que pretende organizar o atendimento, ampliar a infraestrutura e preparar os imóveis da localidade para a integração ao sistema de abastecimento de água.

A Cedae inicia nesta segunda-feira, dia 31, o cadastramento imobiliário e o atendimento comunitário no bairro. A previsão é alcançar aproximadamente 2 mil moradores com uma série de medidas que inclui visitas domiciliares, organização dos endereços, instalação de hidrômetros e orientação sobre os serviços disponíveis.

As equipes credenciadas estarão nas ruas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os profissionais estarão identificados com coletes e crachás institucionais. Além das visitas, haverá pontos fixos de atendimento no próprio bairro para esclarecer dúvidas e receber a documentação necessária.

O cadastramento será uma das primeiras etapas dessa mudança. A empresa fará o levantamento dos imóveis, organizará a identificação dos endereços e atribuirá numeração às propriedades. A medida busca facilitar o acesso dos moradores aos serviços e criar uma base cadastral para o atendimento na localidade.

Outro ponto previsto é a instalação dos hidrômetros, equipamentos que registram o consumo de água de cada imóvel. Com a medição individual, os moradores passam a ter maior controle sobre o volume consumido e sobre a cobrança correspondente ao serviço.

A ação também poderá abrir caminho para famílias de baixa renda terem acesso à Tarifa Social. O benefício estabelece valores reduzidos para o consumo residencial, de acordo com os critérios aplicáveis ao programa.

Para realizar o cadastro, o titular ou possuidor do imóvel deverá apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência, que pode ser uma conta de energia elétrica. Também será necessário assinar o formulário de declaração de novo usuário.

No caso de imóveis alugados, o morador deverá apresentar o contrato de locação vigente.

A presença das equipes no bairro também terá uma função importante para quem ainda possui dúvidas sobre a implantação do serviço. O atendimento permitirá que os moradores recebam orientações diretamente dos profissionais responsáveis pelo cadastramento e saibam quais documentos e procedimentos serão necessários para a regularização do imóvel.

Para evitar problemas durante as visitas, a orientação é que os moradores confiram a identificação dos profissionais antes de fornecer documentos ou informações pessoais.

Além do atendimento presencial, os moradores da Piracema poderão buscar informações pela agência regional da Cedae, pelo telefone (22) 2763-4103, ou pelo WhatsApp (22) 98843-2764.

A chegada dessa nova etapa coloca a Piracema diante de uma mudança que vai além do cadastro de imóveis. A organização da rede, a medição do consumo e a possibilidade de acesso a uma tarifa diferenciada representam passos importantes para aproximar os moradores dos serviços de saneamento e estruturar o atendimento da localidade.