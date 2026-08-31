Unidade de atendimento às mulheres recebeu o nome da jovem assassinada em agosto e reuniu autoridades - Foto: Dougals Smmithy

Unidade de atendimento às mulheres recebeu o nome da jovem assassinada em agosto e reuniu autoridadesFoto: Dougals Smmithy

Publicado 31/08/2026 14:06

Macaé - “Carapebus por Tuani. Juntos na luta contra a violência contra as mulheres. Feminicídio, não. Antes que seja tarde.”



A frase abriu uma manhã de memória, dor e compromisso em Carapebus. O encerramento do Agosto Lilás ganhou um significado especial com a homenagem a Tuani Maia Nascimento e a inauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, que passa a carregar o nome da jovem assassinada no dia 1º de agosto.



Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Macaé, Welberth Rezende. A participação do chefe do Executivo macaense reforçou o caráter regional da mobilização contra a violência de gênero e aproximou dois municípios em torno de uma pauta que exige atenção permanente: proteger mulheres e impedir que novas histórias terminem em tragédia.



Unidade de atendimento às mulheres recebeu o nome da jovem assassinada em agosto e reuniu autoridades Foto: Dougals Smmithy “Carapebus por Tuani. Juntos na luta contra a violência contra as mulheres. Feminicídio, não. Antes que seja tarde.”A frase abriu uma manhã de memória, dor e compromisso em Carapebus. O encerramento do Agosto Lilás ganhou um significado especial com a homenagem a Tuani Maia Nascimento e a inauguração do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, o CEAM, que passa a carregar o nome da jovem assassinada no dia 1º de agosto.Entre as autoridades presentes estava o prefeito de Macaé, Welberth Rezende. A participação do chefe do Executivo macaense reforçou o caráter regional da mobilização contra a violência de gênero e aproximou dois municípios em torno de uma pauta que exige atenção permanente: proteger mulheres e impedir que novas histórias terminem em tragédia.





Segundo as informações relacionadas ao caso, Tuani já possuía uma medida protetiva de urgência concedida pela Justiça contra o acusado. O episódio provocou comoção e reacendeu o alerta para a necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção e ampliar o acesso das mulheres aos serviços de apoio.



Durante a cerimônia, Welberth lamentou a morte da jovem e manifestou solidariedade à família.



“Recebemos com muita tristeza a notícia da morte da Tuani e nos solidarizamos com toda a família neste momento de dor. Macaé tem desenvolvido ações permanentes para amparar as mulheres, fortalecer a rede de proteção e oferecer atendimento para quem enfrenta situações de violência. Precisamos trabalhar cada vez mais para que nenhuma mulher tenha sua vida interrompida por uma violência que poderia ter sido evitada.”



O prefeito de Carapebus, Bernard Tavares, destacou que transformar a memória de Tuani em uma estrutura de acolhimento representa um compromisso do município com a proteção das mulheres.



“Tuani jamais será esquecida. Transformar sua memória em um espaço de acolhimento é uma forma de reafirmar que Carapebus não aceita a violência contra a mulher e que precisamos estar preparados para acolher, orientar e proteger quem precisar de ajuda. Que o nome de Tuani represente vida, esperança e a força de uma rede que precisa agir antes que seja tarde.”



Unidade de atendimento às mulheres recebeu o nome da jovem assassinada em agosto e reuniu autoridades Foto: Dougals Smmithy Tuani foi assassinada dentro da loja onde trabalhava. Segundo a Polícia Civil, o ex-companheiro, Ezequiel, entrou no estabelecimento e a atacou com uma faca. A investigação aponta que a vítima sofreu mais de 20 golpes.Segundo as informações relacionadas ao caso, Tuani já possuía uma medida protetiva de urgência concedida pela Justiça contra o acusado. O episódio provocou comoção e reacendeu o alerta para a necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção e ampliar o acesso das mulheres aos serviços de apoio.Durante a cerimônia, Welberth lamentou a morte da jovem e manifestou solidariedade à família.“Recebemos com muita tristeza a notícia da morte da Tuani e nos solidarizamos com toda a família neste momento de dor. Macaé tem desenvolvido ações permanentes para amparar as mulheres, fortalecer a rede de proteção e oferecer atendimento para quem enfrenta situações de violência. Precisamos trabalhar cada vez mais para que nenhuma mulher tenha sua vida interrompida por uma violência que poderia ter sido evitada.”O prefeito de Carapebus, Bernard Tavares, destacou que transformar a memória de Tuani em uma estrutura de acolhimento representa um compromisso do município com a proteção das mulheres.“Tuani jamais será esquecida. Transformar sua memória em um espaço de acolhimento é uma forma de reafirmar que Carapebus não aceita a violência contra a mulher e que precisamos estar preparados para acolher, orientar e proteger quem precisar de ajuda. Que o nome de Tuani represente vida, esperança e a força de uma rede que precisa agir antes que seja tarde.”





“Esse espaço nasce de uma dor que jamais deve ser esquecida, mas também de uma decisão de transformar essa memória em proteção e cuidado. O CEAM será um lugar de escuta, orientação e acolhimento para mulheres que precisam saber que não estão sozinhas.”



A inauguração ocorreu no encerramento do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A programação reuniu autoridades, representantes do poder público e moradores em uma mobilização pela defesa da vida e dos direitos das mulheres.



A partir de agora, o CEAM Tuani Maia Nascimento passa a representar uma nova porta de entrada para mulheres de Carapebus que precisam de ajuda. O espaço foi criado para oferecer acolhimento, orientação e encaminhamento dentro da rede de proteção.



A importância do serviço está justamente na possibilidade de oferecer apoio antes que uma situação de violência alcance consequências ainda mais graves. Para muitas mulheres, o primeiro passo para romper esse ciclo começa com uma conversa, uma orientação ou simplesmente a certeza de que existe um lugar onde serão ouvidas.



A homenagem não apaga a dor provocada pela morte de Tuani e nem diminui a gravidade do crime. Mas transforma sua memória em um compromisso público para que outras mulheres tenham acesso a proteção e possam encontrar caminhos para reconstruir suas vidas.



Unidade de atendimento às mulheres recebeu o nome da jovem assassinada em agosto e reuniu autoridades Foto: Dougals Smmithy Para a procuradora-geral de Carapebus, Kênia Quintal, o novo centro representa um avanço na construção de uma política permanente de proteção.“Esse espaço nasce de uma dor que jamais deve ser esquecida, mas também de uma decisão de transformar essa memória em proteção e cuidado. O CEAM será um lugar de escuta, orientação e acolhimento para mulheres que precisam saber que não estão sozinhas.”A inauguração ocorreu no encerramento do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher. A programação reuniu autoridades, representantes do poder público e moradores em uma mobilização pela defesa da vida e dos direitos das mulheres.A partir de agora, o CEAM Tuani Maia Nascimento passa a representar uma nova porta de entrada para mulheres de Carapebus que precisam de ajuda. O espaço foi criado para oferecer acolhimento, orientação e encaminhamento dentro da rede de proteção.A importância do serviço está justamente na possibilidade de oferecer apoio antes que uma situação de violência alcance consequências ainda mais graves. Para muitas mulheres, o primeiro passo para romper esse ciclo começa com uma conversa, uma orientação ou simplesmente a certeza de que existe um lugar onde serão ouvidas.A homenagem não apaga a dor provocada pela morte de Tuani e nem diminui a gravidade do crime. Mas transforma sua memória em um compromisso público para que outras mulheres tenham acesso a proteção e possam encontrar caminhos para reconstruir suas vidas.

O nome de Tuani passa a estar ligado não apenas à lembrança de uma jovem cuja vida foi interrompida, mas também a um espaço que terá a responsabilidade de acolher mulheres em momentos de medo, fragilidade e necessidade de socorro.



Entre a dor de uma família e a esperança de evitar novas tragédias, Carapebus deixa uma mensagem direta à sociedade: a violência contra a mulher precisa ser enfrentada antes que seja tarde.

