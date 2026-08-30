Participantes tomaram as orlas da Praia Campista e do Pecado durante a Corrida Lilás - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Participantes tomaram as orlas da Praia Campista e do Pecado durante a Corrida LilásFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 30/08/2026 18:56

Macaé - Um mar lilás tomou conta das orlas da Praia Campista e do Pecado na manhã deste domingo (30). Vestidos com a cor que simboliza a luta pelo fim da violência contra a mulher, 2 mil participantes ocuparam as ruas para correr, caminhar e, principalmente, levar uma mensagem que não termina com a chegada ao fim do percurso:



A segunda edição da Corrida Lilás encerrou a programação do Agosto Lilás em Macaé, movimento nacional de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O evento reuniu homens, mulheres e crianças e transformou uma manhã de esporte em um grande ato público de mobilização.



Participantes tomaram as orlas da Praia Campista e do Pecado durante a Corrida Lilás Foto: Moisés Bruno H. Santos Um mar lilás tomou conta das orlas da Praia Campista e do Pecado na manhã deste domingo (30). Vestidos com a cor que simboliza a luta pelo fim da violência contra a mulher, 2 mil participantes ocuparam as ruas para correr, caminhar e, principalmente, levar uma mensagem que não termina com a chegada ao fim do percurso: nenhuma forma de violência contra a mulher deve ser aceita A segunda edição da Corrida Lilás encerrou a programação do Agosto Lilás em Macaé, movimento nacional de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O evento reuniu homens, mulheres e crianças e transformou uma manhã de esporte em um grande ato público de mobilização.





Para a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, a presença do público mostrou a força que a campanha alcançou nesta edição.



“Nós tivemos 2 mil pessoas inscritas entre homens, mulheres e crianças. É muito lindo ver um mar de pessoas totalmente lilás. Macaé aderiu à causa mostrando a sua participação. Nós não vamos tolerar mais nenhum tipo de violência contra a mulher e contra nenhum ser humano. O evento foi maravilhoso e que a gente leve muitos anos com isso no coração, conscientizando outras pessoas”, afirmou.



Mais do que completar uma prova esportiva, muitos participantes levaram para a corrida experiências e convicções pessoais sobre respeito e igualdade. O auxiliar administrativo Diogo Sotheri fez questão de participar do encerramento do Agosto Lilás e destacou a importância de combater comportamentos que ainda fazem parte da realidade de muitas mulheres.



Participantes tomaram as orlas da Praia Campista e do Pecado durante a Corrida Lilás Foto: Moisés Bruno H. Santos A largada ocorreu às 8h, em frente à Associação Atlética Banco do Brasil, na Praia Campista. A partir dali, os participantes seguiram em direção à Praia do Pecado. No momento da inscrição, era possível escolher entre as provas de 5 quilômetros e 10 quilômetros ou a caminhada de 5 quilômetros.Para a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, a presença do público mostrou a força que a campanha alcançou nesta edição.“Nós tivemos 2 mil pessoas inscritas entre homens, mulheres e crianças. É muito lindo ver um mar de pessoas totalmente lilás. Macaé aderiu à causa mostrando a sua participação. Nós não vamos tolerar mais nenhum tipo de violência contra a mulher e contra nenhum ser humano. O evento foi maravilhoso e que a gente leve muitos anos com isso no coração, conscientizando outras pessoas”, afirmou.Mais do que completar uma prova esportiva, muitos participantes levaram para a corrida experiências e convicções pessoais sobre respeito e igualdade. O auxiliar administrativo Diogo Sotheri fez questão de participar do encerramento do Agosto Lilás e destacou a importância de combater comportamentos que ainda fazem parte da realidade de muitas mulheres.





A mobilização também teve como objetivo aproximar a população da rede de apoio existente no município. Segundo Jane Roriz, coordenadora do Espaço Mulher Cidadã, o Agosto Lilás amplia os espaços de diálogo e ajuda a levar informação para mulheres que precisam conhecer seus direitos e saber onde procurar ajuda.



“Neste domingo, estamos encerrando com a corrida como uma forma de fazer com que a nossa mensagem pelo fim da violência chegue a todas as mulheres e à nossa cidade. Contamos com a participação das alunas de alongamento e ginástica nesse movimento. Que essa causa possa reverberar todos os dias do ano, pela importância de preservar a vida e zelar pelos direitos das mulheres”, afirmou.



O Espaço Mulher Cidadã funciona na sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, em Imbetiba. O local oferece cursos, rodas de conversa e acolhimento para mulheres que buscam autonomia financeira ou precisam de apoio para romper o ciclo de violência.



A programação da corrida contou com apoio das Secretarias Municipais de Saúde, Mobilidade, Cultura, Infraestrutura e Comunicação.



Onde procurar ajuda



Mulheres que estejam em situação de violência ou precisem de orientação podem procurar os serviços da rede municipal. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher atende pelo telefone (22) 2796-1045, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.



O serviço Fala Mulher atende pelo telefone (22) 99817-0976, também das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e aceita ligações a cobrar.



A Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal podem ser acionadas pelos telefones (22) 99826-6263, 0800 282 2108 e 2796-1328. Os contatos de emergência funcionam 24 horas.



Participantes tomaram as orlas da Praia Campista e do Pecado durante a Corrida Lilás Foto: Moisés Bruno H. Santos “Esse evento é muito importante para mostrar que a mulher pode fazer o que quiser e estar onde tiver vontade. Na minha casa, minha mãe é tratada com muito carinho e respeito. Ninguém tem o direito de chegar e mandar na vontade das mulheres. Temos que protegê-las. Elas não são um objeto. No passado, elas eram tratadas dessa forma”, comentou.A mobilização também teve como objetivo aproximar a população da rede de apoio existente no município. Segundo Jane Roriz, coordenadora do Espaço Mulher Cidadã, o Agosto Lilás amplia os espaços de diálogo e ajuda a levar informação para mulheres que precisam conhecer seus direitos e saber onde procurar ajuda.“Neste domingo, estamos encerrando com a corrida como uma forma de fazer com que a nossa mensagem pelo fim da violência chegue a todas as mulheres e à nossa cidade. Contamos com a participação das alunas de alongamento e ginástica nesse movimento. Que essa causa possa reverberar todos os dias do ano, pela importância de preservar a vida e zelar pelos direitos das mulheres”, afirmou.O Espaço Mulher Cidadã funciona na sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, em Imbetiba. O local oferece cursos, rodas de conversa e acolhimento para mulheres que buscam autonomia financeira ou precisam de apoio para romper o ciclo de violência.A programação da corrida contou com apoio das Secretarias Municipais de Saúde, Mobilidade, Cultura, Infraestrutura e Comunicação.Onde procurar ajudaMulheres que estejam em situação de violência ou precisem de orientação podem procurar os serviços da rede municipal. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher atende pelo telefone (22) 2796-1045, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.O serviço Fala Mulher atende pelo telefone (22) 99817-0976, também das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e aceita ligações a cobrar.A Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal podem ser acionadas pelos telefones (22) 99826-6263, 0800 282 2108 e 2796-1328. Os contatos de emergência funcionam 24 horas.

Em situações de emergência ou risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.



A Corrida Lilás terminou, mas a mensagem deixada pelas duas mil pessoas que ocuparam as orlas permanece: enfrentar a violência contra a mulher exige informação, coragem, acolhimento e participação de toda a sociedade.





