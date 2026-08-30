Participantes tomaram as orlas da Praia Campista e do Pecado durante a Corrida LilásFoto: Moisés Bruno H. Santos
A segunda edição da Corrida Lilás encerrou a programação do Agosto Lilás em Macaé, movimento nacional de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O evento reuniu homens, mulheres e crianças e transformou uma manhã de esporte em um grande ato público de mobilização.
Para a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, a presença do público mostrou a força que a campanha alcançou nesta edição.
“Nós tivemos 2 mil pessoas inscritas entre homens, mulheres e crianças. É muito lindo ver um mar de pessoas totalmente lilás. Macaé aderiu à causa mostrando a sua participação. Nós não vamos tolerar mais nenhum tipo de violência contra a mulher e contra nenhum ser humano. O evento foi maravilhoso e que a gente leve muitos anos com isso no coração, conscientizando outras pessoas”, afirmou.
Mais do que completar uma prova esportiva, muitos participantes levaram para a corrida experiências e convicções pessoais sobre respeito e igualdade. O auxiliar administrativo Diogo Sotheri fez questão de participar do encerramento do Agosto Lilás e destacou a importância de combater comportamentos que ainda fazem parte da realidade de muitas mulheres.
A mobilização também teve como objetivo aproximar a população da rede de apoio existente no município. Segundo Jane Roriz, coordenadora do Espaço Mulher Cidadã, o Agosto Lilás amplia os espaços de diálogo e ajuda a levar informação para mulheres que precisam conhecer seus direitos e saber onde procurar ajuda.
“Neste domingo, estamos encerrando com a corrida como uma forma de fazer com que a nossa mensagem pelo fim da violência chegue a todas as mulheres e à nossa cidade. Contamos com a participação das alunas de alongamento e ginástica nesse movimento. Que essa causa possa reverberar todos os dias do ano, pela importância de preservar a vida e zelar pelos direitos das mulheres”, afirmou.
O Espaço Mulher Cidadã funciona na sede da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, na Rua Dr. Luiz Bellegard, 139, em Imbetiba. O local oferece cursos, rodas de conversa e acolhimento para mulheres que buscam autonomia financeira ou precisam de apoio para romper o ciclo de violência.
A programação da corrida contou com apoio das Secretarias Municipais de Saúde, Mobilidade, Cultura, Infraestrutura e Comunicação.
Onde procurar ajuda
Mulheres que estejam em situação de violência ou precisem de orientação podem procurar os serviços da rede municipal. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher atende pelo telefone (22) 2796-1045, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.
O serviço Fala Mulher atende pelo telefone (22) 99817-0976, também das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e aceita ligações a cobrar.
A Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal podem ser acionadas pelos telefones (22) 99826-6263, 0800 282 2108 e 2796-1328. Os contatos de emergência funcionam 24 horas.
A Corrida Lilás terminou, mas a mensagem deixada pelas duas mil pessoas que ocuparam as orlas permanece: enfrentar a violência contra a mulher exige informação, coragem, acolhimento e participação de toda a sociedade.
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