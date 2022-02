2° Circuito MTB de Verão 2022, na Praia de João Francisco, a partir das 7h - Secom

Publicado 04/02/2022 08:32

QUISSAMÃ - O final de semana está chegando e a Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, realizará eventos com diversas modalidades esportivas. O sábado (5) terá lutas casadas de jiu-jítsu, kickboxing e taekwondo, a partir das 15h no espaço recreativo da Praia de João Francisco. Paralelamente, às 16h, acontecerá uma apresentação de CrossFit, no Arena Esportiva. Após a exibição, o público poderá participar de uma grande aula para saber como funciona o esporte.

“O evento do CrossFit será uma aula de apresentação da mais nova modalidade de condicionamento físico, para que alunos e convidados tenham a oportunidade de experimentar de forma segura, movimentos funcionais variados em alta intensidade, de forma dinâmica e sempre acompanhada por um profissional de educação física”, explicou o professor Marcel Tavares.

Já no domingo (6), ocorrerá o 2° Circuito MTB de Verão 2022, na Praia de João Francisco, a partir das 7h. Toda a disposição do evento estará montada na orla da Praia, com o espaço adequado e bem estruturado, onde acontecerá a largada e chegada. O trajeto total é de 45 quilômetros. O Desafio do Rei & Rainha da Praia classifica os cinco primeiros. O primeiro colocado (a) da categoria Elite Masculino e Feminino. A organização do evento é da Associação dos Ciclistas de Quissamã em parceria com a Prefeitura.

Vale ressaltar que também no domingo, só que às 16h, a professora de Educação Física Taís Pessanha fará um grande aulão de Beach Dance na Arena Esportiva. “Quero aproveitar para convidar todos os presentes a participarem. Será uma brincadeira divertida, visando mostrar para quem não teve acesso ainda a aula, como funciona na prática e trazer cada vez mais adeptos para o esporte”, explicou Taís.