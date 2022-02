SECOM/Phillipe Moacyr - Letycia Rocha

Publicado 02/02/2022 08:34

QUISSAMÃ - O mês de fevereiro começa com boas notícias para a Educação de Quissamã. A prefeita Fátima Pacheco anunciou nesta terça-feira (1º) o Programa Municipal de Bolsas de Graduação, Pós-graduação, Doutorado e Mestrado para professores da rede municipal. O Projeto de Lei será encaminhado nos próximos dias à Câmara Municipal. O anúncio foi feito durante o encontro com diretores e gestores da COGEP – Coordenação de Gestão Pedagógica – que acontece no auditório da Prefeitura. O evento segue nesta quarta (2) com a equipe de Suporte Pedagógico. Na abertura foi feita uma homenagem à educadora Rosane de Barcelos Azeredo e Helena Maria de Souza, que faleceram recentemente.

- Recuperamos recursos do Pré-sal, destinados à Educação. E dentro do que pode ser aplicado, estamos desenvolvendo diversas ações, como esse programa para os professores da nossa rede. Ainda é um projeto Primeiro, um investimento importante nos nossos profissionais que estão no dia a dia fazendo a política de educação e, também, Plano de Cargos e Carreira. Quem tem mestrado, por exemplo, se prepara mais, e agrega mais ao salário. O ano de 2022 será de infraestrutura, tecnologia, merenda de qualidade e Plano de Cargos com profissionais altamente preparados – destaca a prefeita.

As aulas na rede municipal começam dia 14 de fevereiro para os alunos da Pré-Escola, Ensino Fundamental e EJA. A creche retoma dia sete de março. Neste ano, o ano letivo tem como tema “Ressignificar: buscando um novo sentido para a Educação”.

- O ano de 2022 promete. Promete, porque precisamos ressignificar o tempo que foi de recolhimento, que obrigatoriamente tivemos que voltar para si. E recomeçamos em vários sentidos e na escola não será diferente. Estou confiante para 2022, teremos várias ações positivas que vão impactar diretamente nas nossas vidas e dos nossos alunos. A nossa rede fechou 2021 com 4.503 alunos, um crescimento importante e isso significa mais credibilidade, significa que as pessoas acreditam no trabalho da educação pública e isso só acontece porque diretores e professores estão na ponta e a secretaria está fazendo o seu papel – ressalta a secretária de Educação, Helena Lima.

O presidente da Comissão de Educação na Câmara Municipal, o vereador Ailson Barreto, destacou que o avanço da vacinação das crianças de cinco a 11 anos, em Quissamã, oferece maior segurança para a comunidade escolar e falou sobre as expectativas para o ano letivo.

- A vacinação traz segurança e esperança e assim começaremos o ano, com bons gestores motivando sua equipe, seu aluno. O tema para 2022, não podia ser diferente. No pós- pandemia, não daremos um novo sentido só para a educação, mas para a vida, nada será igual. Aquele que não saiu dessa pandemia entendendo que o importante é o outro, então, não aprendeu nada. Vamos dar um novo significado à aprendizagem e tenho certeza que isso tem sido feito com excelência na nossa cidade – avalia o vereador.

O subsecretário de Educação, Robinsson Serra, lembrou dos avanços em meio aos desafios de orçamento menor e pandemia.