A banda composta pelo baterista Iago Santos, o baixista Gutinho Berbare, o guitarrista Hudson Filho, e o vocalista Matheus, aproveitou o final de domingo para levar à praia aqueles que preferem o frescor do final do dia - Letycia Rocha

Publicado 31/01/2022 14:24

QUISSAMÃ - A secretaria de Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Quissamã, encerrou neste domingo (30), o projeto que funcionou desde quinta-feira (27), na Praia de João Francisco, chamado “Verão #tônoRio". O show do quissamaense Matheus Souza fechou o ciclo do projeto em grande estilo, no pôr do sol de JF.

A banda composta pelo baterista Iago Santos, o baixista Gutinho Berbare, o guitarrista Hudson Filho, e o vocalista Matheus, aproveitou o final de domingo para levar à praia aqueles que preferem o frescor do final do dia. Matheus agradeceu a secretaria de Turismo de Quissamã pela oportunidade de se apresentar nesse lugar paradisíaco e ficou muito feliz com a alegria do público presente.

O projeto é da secretaria de Turismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro e apenas oito municípios foram comtemplados. Quissamã foi o primeiro da região norte-fluminense que recebeu o contêiner, levando atrações artísticas locais e divulgando os turismo regional.