Foto: Reprodução/Redes Sociais - por Letycia Rocha

Publicado 28/01/2022 14:38

QUISSAMÃ - Um corpo já em estado de decomposição foi encontrado na manhã desta sexta-feira (28) na Praia da Marina, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, por populares que circulavam pelo local. Segundo informações, a vítima é um homem de cor clara, aparentando 50 anos, calvo, sem camisa, com bermuda verde de tactel e um relógio preto no pulso.

O cadáver, que a princípio teria sido arrastado para a areia com a força do mar, pode ser de um homem que se afogou na praia de João Francisco, em Quissamã, no último domingo (23), identificado como Geraldo.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por perícia e possível identificação.

A ocorrência foi registrada na 127ª Delegacia de Polícia (127ª DP). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, nem da causa da morte.